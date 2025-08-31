O Brusque Basquete é campeão do Sul-Brasileiro de clubes, após ter vencido o Caxias do Sul-RS por 78 a 67 neste domingo, 31, na Arena Brusque.

Com mais uma atuação sólida, a equipe brusquense assumiu a frente no placar ainda no primeiro período e conseguiu manter a vantagem até o final. O adversário conseguiu reduzir uma desvantagem de 14 pontos no terceiro período para apenas dois no último, mas não conseguiu superar os anfitriões do torneio.

Mais uma vez o ala-armador Pará se destacou, com 24 pontos. O armador Wilsinho marcou 20 pontos, enquanto o pivô Finão foi líder de rebotes, com 11 obtidos, além de ter marcado 13 pontos.

A campanha do Brusque Basquete termina com vitórias sobre APVE Londrina, Apab Blumenau e Caxias do Sul, com 253 pontos marcados e 198 sofridos. É o primeiro título sul-brasileiro do Brusque Basquete, e quinto da cidade de Brusque, contando o período da equipe como Bandeirante.

O jogo

O Caxias começou bem, ditando o ritmo de jogo. Liderou o placar com margens de cinco pontos no primeiro período, mas viu o Brusque conseguir fechar os 10 minutos iniciais vencendo por 21-18.

A partida se manteve extremamente equilibrada no segundo período. As equipes foram para o intervalo com o Brusque Basquete vencendo por 41-38.

O terceiro período teve o time brusquense abrindo até 14 pontos, em seu momento mais dominante. Mas, quando começou a diminuir o ritmo, o Caxias se recolocou na partida. O placar era 60-47 faltando 1min22 para a pausa. Mas sete pontos de Tiago Grillo e dois de Kid levaram o placar a 60-53 para os 10 minutos finais.

No último quarto, o Caxias continuou a reação, diminuindo sua desvantagem para dois pontos. Contudo, falaram mais alto a regularidade e a maturidade brusquenses, definindo o jogo com cestas de Pará e Wilsinho em momentos críticos.

No último lance do jogo, Pará converteu lance livre para fechar a conta em 78-67. Faltando 15 segundos para o estouro do relógio, a partida foi dada como encerrada, para festa total do Brusque Basquete.

