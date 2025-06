Brusque Basquete vence o clássico de virada e larga na frente no quadrangular final do Brasileiro CBB

O Brusque Basquete venceu a Apab Blumenau por 75 a 70 na noite desta sexta-feira, 27, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da CBB. Em partida com final de tirar o fôlego, a equipe brusquense esteve atrás no placar em boa parte do jogo, mas conseguiu a virada no final do terceiro período e sacramentou a vitória só nos instantes finais.

O ala-armador JP de Paula, da Apab Blumenau, foi o principal destaque do clássico, com 22 pontos. Do lado brusquense, o ala-pivô Léo Bispo anotou 18 pontos, enquanto o pivô Finão se destacou com 15 pontos e 11 rebotes.

A próxima partida do Brusque Basquete começa às 19h30 deste sábado, 28, na Arena Brusque, contra o Tatuí. A entrada é gratuita. Às 17h, é a vez de Osasco x Blumenau.

No outro jogo desta sexta-feira, 27, o Osasco venceu o Tatuí por 76 a 72.

Equilíbrio

A partida começou extremamente equilibrada. Brusque começou aproveitando melhor seus ataques, enquanto os blumenauenses pecavam no arremesso. Os anfitriões chegaram a abrir 10-3, mas a Apab Blumenau conseguiu a recuperação.

Quando o Brusque começou a ter dificuldades no passe e a conseguir espaços para o arremesso, Blumenau virou o placar e abriu 15-18. Foi o momento em que o técnico Durval pediu tempo para o Marreco, que conseguiu fechar o quarto com dois pontos de Lucas Lopes: 17-18.

Blumenau na frente

A Apab Blumenau dominou o segundo quarto. Apesar de o Brusque ter ficado à frente no placar duas vezes no início, com cestas de Lucas Lopes e Wilsinho, os blumenauenses conseguiram abrir uma vantagem importante: 22-30. A defesa de Blumenau, bastante vazada ao longo da primeira fase, fazia excelente trabalho contra um ataque brusquense que parecia perder força e criatividade naquele momento do jogo.

O Brusque Basquete conseguiu diminuir a desvantagem até três pontos, e os adversários continuaram com o controle, aproveitando também alguns contra-ataques. O ala armador JP de Paula se destacava tanto nos arremessos de três quanto nas duas enterradas ao longo do segundo quarto. Fechou a primeira metade do jogo com 16 pontos.

As equipes foram ao intervalo com o placar em 34-42 a favor de Blumenau.

JP de Paula não conseguiu completar a enterrada e a resposta foi imediata, com três pontos de Léo Bispo, com quatro minutos decorridos.

Virada brusquense

O terceiro quarto teve uma melhora significativa do Brusque, mas o placar ainda era de Blumenau. Os anfitriões estiveram muito perto do empate com 4min15 decorridos, a partir de uma bandeja de Pará: 47-49. Contudo, os rivais conseguiram reabrir a vantagem: 48-57.

A virada brusquense começou a ser executada com pontos de Wilsinho, Brito e Finão. Faltando 40 segundos para o fim do período, Brito sofreu a falta e acertou o primeiro lance livre, mas errou o segundo: 56-57.

Mas, no rebote de Blumenau, o próprio Brito esteve atento, roubou a bola no erro de Victor Roussenq. Ficou de cara para a cesta, de trás da linha dos três, e acertou belíssimo arremesso: 59-57.

Título 2

A defesa brusquense, antes vacilante, passou a funcionar à beira da perfeição. A Apab Blumenau não conseguia marcar pontos, algumas vezes estourando os 24 segundos para arremesso. No ataque, o Brusque Basquete ampliou a vantagem com Finão, Wilsinho e Pará: 66-57.

Só faltando 4min24 para o fim a Apab Blumenau marcou seus primeiros pontos no último período. Logo após pedido de tempo do técnico João Camargo, Mamedes fez bem o papel de pivô para fazer dois pontos. Pouco depois, Henrique Kirsten anotou mais três pontos: 66-62.

Brusque mantinha a vantagem, e a torcida foi à loucura quando Léo Bispo, no estouro do tempo para arremesso, acertou os três pontos. Faltavam 1min54 para o fim. Contudo, no instante seguinte, Kirsten respondeu na mesma medida: 71-67.

Brito, um dos grandes destaques do time brusquense nas últimas temporadas, cometeu vacilos importantes, que Victor Roussenq não perdoou e levou o placar a 71-70.

A Apab Blumenau tinha a posse de bola faltando 33 segundos, mas não conseguiu os pontos. O Brusque Basquete conseguiu recuperar a posse faltando seis segundos. Foi o suficiente para Wilsinho converter dois lances livres e o Brito recuperar uma última bola para pôr números finais ao jogo: 75-70.

