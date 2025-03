Brusque Basquete vence o Joaçaba e segue invicto no Brasileiro CBB

O Brusque Basquete venceu o Joaçaba por 82 a 72 na tarde deste sábado, 29, na Arena Brusque, em seu segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro da CBB. O armador Brito foi o melhor jogador da partida, com 23 pontos, seguido pelo ala-armador Pará, com 22. A equipe brusquense volta à quadra da Arena nesta sexta-feira, 4, contra o Tatuí-SP.

O Joaçaba abriu o placar e esteve à frente por três minutos e meio, até Brito virar para 11-9 com uma cesta de três pontos. O primeiro período terminou com 29-21 para os brusquenses. A vantagem continuou constante até o intervalo, com 47-38.

Os visitantes, mesmo com uma boa atuação, não conseguiam alcançar o Brusque Basquete. Momentos de irregularidade e até de nervosismo do time estreante eram aproveitados pela experiência brusquense ao longo do jogo.

O momento mais crítico foi o terceiro período, quando o Joaçaba encurtou sua desvantagem para dois pontos. A reação culminou num contra-ataque e transição rápida para uma excelente enterrada do ala-pivô Ginaldo Júnior: 57-55.

Ainda assim, o Brusque Basquete conseguiu se reorganizar e controlar o adversário. Mantendo diferenças de oito a 12 pontos no placar, terminou o jogo com tranquilidade e sem maiores ameaças.

