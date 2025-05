Brusque Basquete vence o Osasco fora de casa em jogo com final de tirar o fôlego

O Brusque Basquete conquistou uma grande vitória por 75 a 74 sobre o Basket Osasco na noite desta quinta-feira, 22, no ginásio Geodésico, em seu oitavo jogo pelo Campeonato Brasileiro da CBB.

Faltando 2s8 para o fim da partida, Brito sofreu falta enquanto infiltrava o garrafão e converteu um lance livre para virar o placar e dar números finais ao confronto.

O ala-pivô Tarek, dos donos da casa, foi o cestinha, com 19 pontos. No lado brusquense, o armador Brito anotou 18 pontos, seguido pelo mais recente reforço da equipe, o experiente pivô Léo Bispo, com 14.

A próxima partida do Brusque Basquete é neste sábado, 24, às 19h30, contra o Tatuí-SP, no XI de Agosto.

Na frente

Após começar atras no placar, o time brusquense se recuperou para fechar o primeiro quarto em 16-20. Conseguiu manter vantagens de dois a sete pontos em longos períodos do jogo. O Osasco conseguiu ficar à frente por pouco tempo no segundo e no terceiro período.

Emoção até o fim

Na segunda metade do último período, o time paulista conseguiu a virada, para chacoalhar o ginásio Geodésico. O ala Matheus Weber converteu um lance livre e, depois, conseguiu dois pontos com bandeja mais a falta. Converteu o lance livre. O placar saiu de 66-67 para 70-67 em menos de 10 segundos de cronômetro correndo. Faltavam 3min47 para o fim.

Para o Brusque, a partida ficou ainda mais ameaçada com mais dois pontos, agora do ala Manaus. 72-67, faltando 2min46.

Contudo, o time foi buscar a vitória. Finão converteu dois lances livres, Pará, fez mais dois pontos em arremesso. Faltando 45 segundos, Finão encontrou Wilsinho livre de marcação. O camisa 4 arremessou com precisão e marcou três pontos: 72-74.

Decidindo o jogo

O Osasco utilizou pedidos de tempo para organizar seus ataques, e o técnico do Brusque, Durval, alertava seu time para que não cometessem mais faltas. Restavam 20 segundos quando Matheus Weber deixou tudo igual: 74-74.

Durval pediu tempo e desenho a jogada final. Após troca de passes, Brito partiu para a infiltração e acabou derrubado por Manaus. Falta, faltando dois segundos.

O camisa 11 do Brusque desperdiçou o primeiro lance livre, mas não o segundo: 74-75. No último lance, Jeanzinho tentou arremesso de muito longe, mas não conseguiu nada e o tempo se esgotou, com mais uma vitória brusquense.

