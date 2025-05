Brusque Basquete vence o Santos fora de casa e aguarda resultados no Brasileiro CBB

O Brusque Basquete venceu o Santos Fupes, por 68 a 58 neste domingo, 25, no Centro Esportivo e Recreativo Rebouças, em Santos (SP), no que foi seu último jogo na primeira fase do Campeonato Brasileiro da CBB. O cestinha da partida foi o armador Arthur Francisco, dos anfitriões, com 24 pontos, sendo 18 em arremessos de três. Do lado brusquense, Pará foi o líder no quesito, com 21 pontos.

Agora, o Brusque aguarda as quatro últimas partidas da primeira fase para ver se vai se classificar direto ao Final Four como um dos dois melhores colocados ou se precisará jogar a fase anterior, que terá as equipes que ocuparem da terceira à sexta posição.

Nas dez partidas da primeira fase, o Marreco obteve sete vitórias e três derrotas, com 809 pontos marcados e 745 sofridos.

Recuperação

O Santos abriu vantagem de nove pontos ao longo do primeiro período, e o Brusque ficou quase cinco minutos sem uma cesta: 19-10. Foi com lances livres de Tiago Dias que os visitantes começaram uma reação, ainda sem diminuir muito o prejuízo. O placar foi 23-16 nos primeiros 10 minutos de jogo.

No segundo período, o Brusque Basquete voltou muito melhor, com defesa acertada e bom aproveitamento dos arremessos. Tiago Dias, Pará e Lucas Lopes mantiveram o placar apertado, e Brito colocou a equipe novamente à frente. Em velocidade, marcou os dois pontos com arremesso improvável e sofreu falta antidesportiva do ala João Victor. Converteu o lance livre e deixou o placar em 27-30.

A partir de então, os brusquenses controlaram o jogo até o intervalo, enquanto os anfitriões abusavam dos erros de passe. As equipes foram para intervalo com o placar em 34-41 a favor do Brusque.

Garantindo a vitória

O domínio brusquense continuou no terceiro período, com a vantagem chegando a 10 pontos: 38-48. Foi um momento de baixa pontuação, e com a partida ainda aberta. As equipes foram para o último período com o placar em 45-52.

No início do último quarto, o armador Arthur Francisco acertou belo arremesso de três para animar a torcida no Centro Esportivo e Recreativo Rebouças: 48-52.

Contudo, o Brusque conseguiu manter o domínio com alguma segurança, aproveitando a má pontaria santista nos momentos finais do jogo. No minuto final, os brusquenses garantiram a vitória nos lances livres, obtidos nas faltas estouradas do adversário.

No dia anterior

Jogando fora de casa, o Brusque Basquete perdeu para o Tatuí-SP por 74 a 71 neste sábado, 24. A partida, muito equilibrada, começou a ser decidida apenas nos minutos finais, quando os anfitriões viraram o placar para 64-63, faltando 2min19. O cestinha da partida foi o veterano pivô Finão, do Brusque, com 22 pontos.

