Brusque Basquete vence o Tatuí e decide título do Brasileiro CBB neste domingo na Arena

O Brusque Basquete venceu o Tatuí-SP por 92 a 79 na noite deste sábado, 28, na Arena Brusque, pela segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da CBB. A equipe brusquense abriu vantagem mais elástica no terceiro período e consolidou a vitória no último quarto, com uma atuação dominante e de mais de 60% de aproveitamento nos arremessos.

O armador Brito, do Brusque, foi o cestinha, com 19 pontos, seguido pelo pivô Léo Bispo, com 18. No lado do Tatuí, o ala-pivô Rafael Bibiano fez 17 pontos, enquanto o armador Heitor fez 16, sendo 12 deles em arremessos de três.

O Marreco pode conquistar o título nacional inédito na última rodada, em uma “final” contra o Osasco-SP que começa às 17h30 deste domingo, 29, na Arena Brusque. A entrada é gratuita.

Às 15h, Tatuí e Blumenau decidem o terceiro lugar.

Independentemente do resultado da “final” de domingo, esta será a melhor campanha do Brusque Basquete na história do atual Campeonato Brasileiro da CBB, disputado desde 2019. Naquele ano, a equipe foi a quarta colocada, eliminada na semifinal para o Cravinhos-SP.

Bom início

O primeiro quarto mostrou grande equilíbrio e ótimo aproveitamento das duas equipes, com criatividade e bons arremessos. Brusque e Tatuí acertaram, cada, cinco arremessos de três. O período terminou com os brusquenses na frente: 25-22. Metade dos pontos da equipe paulista foi marcada pelo ala Lelê Moura.

Pegando fogo

A vantagem brusquense foi ampliada nos primeiros minutos do segundo quarto, fazendo o técnico William Drudi, do Tatuí, pedir tempo. O placar era 34-24 para o Brusque, após dois pontos de Pará marcados por interferência adversária na descendente da bandeja.

A partida ganhava tensão. Faltando 5min46 para o intervalo, Bibiano foi à loucura após ter aplicado uma enterrada, diminuindo a desvantagem do Tatuí em 36-32. Instantes depois, quase no estouro da posse, Brito acertou bela bandeja e sofreu a falta de Bibiano, conseguindo o lance livre. O armador respondeu com festa semelhante.

Após o revezamento de alguns erros ofensivos de ambas as equipes, o placar do intervalo foi 49-40 para Brusque. Os últimos três pontos foram marcados pelo ala Wilsinho, em fantástica jogada individual finalizada com arremesso preciso.

Definindo a vitória

O terceiro quarto começou com o Brusque abrindo 14 pontos de vantagem: 55-40. O Tatuí conseguiu diminuir a desvantagem parra 10 pontos, aproveitando a presença de Yago Varejão surpreendendo o garrafão brusquense.

Mas o time brusquense conseguiu mais tranquilidade no jogo, aproveitando oportunidades enquanto a bola tatuiense não caía. O Tatuí havia estourado suas faltas cedo demais, e Brusque tinha uma arma extra para administrar o jogo ao longo do período.

Com arremessos de trás da linha dos três, o armador Heitor, ex-Brusque, pôs fim a um longo tempo do Tatuí sem pontuar. Com exceção de lances livres, o time estava há quase quatro minutos sem um arremesso certo.

O Brusque Basquete foi para os últimos 10 minutos de jogo vencendo por 72-55.

Último período

A partida terminou com tranquilidade para o Brusque Basquete, com algumas belas jogadas individuais para esticar ainda mais o placar. Chegou a ter vantagens de 24 pontos, e não tinha a vitória ameaçada.

O Tatuí não desistiu do jogo, mostrando garra e alguns bons arremessos, com destaque para Heitor, inspirado nos arremessos de três. Conseguiu diminuir o prejuízo por um momento, mas sem evitar a derrota. Do outro lado, o técnico Durval pôs em quadra diversos garotos no minuto final, como Iago Gevaerd e Filipe Wehmuth, além de Luis Knabben e Marcus Maffezzolli.

Nos últimos lances do jogo, Maffezzolli converteu três lances livres: dois por falta antidesportiva de Leandro Moraes e outro por falta técnica do treinador William Drudi: 92-79.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: