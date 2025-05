Brusque Basquete visita o Joaçaba pelo Brasileiro CBB; saiba como assistir

O Brusque Basquete enfrenta o Joaçaba às 19h30 deste domingo, 11, no ginásio do Campus II da Unoesc, em Joaçaba, em seu sétimo jogo pelo Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). A partida tem transmissão ao vivo no YouTube pelo Clube do Basquete Podcast.

A equipe brusquense segue na liderança da competição, com cinco vitórias e uma derrota. Na partida do primeiro turno, venceu o Joaçaba por 82 a 72 na Arena Brusque.

Enquanto o Brusque Basquete tem seis partidas na competição até aqui, o Joaçaba tem oito. A equipe do Oeste Catarinense estreia no Brasileiro CBB nesta temporada e acumula duas vitórias e seis derrotas. Venceu o Tatuí-SP por 77 a 72 e o Santos Fupes-SP por 89 a 79.

O armador Elias Conceição é o cestinha do Joaçaba até aqui na competição, com 100 pontos. No Brusque, Brito e Pará lideram no quesito, com 114 e 111 pontos, respectivamente.

