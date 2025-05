O Brusque Basquete enfrenta o Osasco-SP às 20h desta quinta-feira, 22, no ginásio Geodésico, em seu oitavo jogo pelo Campeonato Brasileiro da CBB. A partida tem transmissão ao vivo do podcast Hora Esportiva no YouTube.

Cada uma das equipes acumula cinco vitórias e duas derrotas na competição. O Brusque tem maior saldo de pontos: 56, contra 34 do time paulista. No primeiro turno, os brusquenses perderam em casa por 85 a 81.

Atual campeão do Brasileiro CBB, o Osasco é finalista da Liga Ouro, divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta segunda-feira, 19, venceu o Minas por 73 a 68 e vai enfrentar o vencedor de Cruzeiro x Liga Sorocabana-SP na decisão.

O Brusque Basquete tem 595 pontos marcados até aqui. Brito e Wilsinho lideram, respectivamente, as médias de conversão de lances livres e arremessos de três pontos (5,9 e 3,2).

A equipe brusquense finaliza a primeira fase do Brasileiro CBB neste fim de semana, visitando o Tatuí-SP no sábado, 24, e o Santos Fupes-SP no domingo, 25.

