Brusque Basquete volta à Liga Ouro e representa Santa Catarina em 2026
Equipe da cidade retorna à competição nacional após sete anos e mira acesso ao NBB
O Brusque Basquete será um dos representantes de Santa Catarina na Liga Ouro 2026, principal divisão de acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).
A equipe volta à competição após sete anos, a última participação ocorreu em 2019, e defenderá o estado ao lado do Basket Joaçaba.
Santa Catarina será o único estado com dois clubes na edição de 2026. Além dos catarinenses, a Liga Ouro contará com Grupo BT/Clube de Basquete Tatuí (SP), Contagem América Towers (MG), Fluminense (RJ) e Instituto Viva Vida/Cetaf (ES).
O campeão da Liga Ouro poderá pleitear uma vaga no NBB 2026/27, desde que cumpra os critérios técnicos e administrativos definidos pela Liga Nacional de Basquete. A competição tem chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).
A participação do Brusque Basquete reforça o retorno do clube ao cenário nacional. Entre 2021 e 2025, equipes catarinenses conquistaram duas medalhas de prata e três de bronze no Campeonato Brasileiro. Agora, Brusque e Joaçaba buscam levar um título nacional ao estado.
As duas equipes contam com apoio da Federação Catarinense de Basketball para a disputa da Liga Ouro 2026.
