O Brusque Basquete volta às quadras quase dois meses após o vice-campeonato do Brasileiro CBB: às 20h desta quinta-feira, 21, enfrenta o OurTeam, de Joinville, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A entrada é gratuita.

Até o momento, foram anunciadas três contratações: o armador Kevin, e os alas-pivôs Emílio e Walisson Guilherme. Kevin e Emílio têm passagens recentes pelo Brusque. O trio jogou junto no basquete 3×3, chegando a conquistar a etapa do NBB Trio de Campina Grande (PB) em 2024, defendendo o Sesi Franca-SP.

Do elenco que terminou a campanha de vice-campeão do Brasileiro CBB, a única baixa é o ala-pivô Léo Bispo, que foi contratado pelo Tatuí-SP para a disputa do Campeonato Paulista. Conforme o presidente Zurico Frota, diversos jogadores têm despertado o interesse de outras equipes. A equipe fez seu melhor desempenho no Brasileiro CBB e chegou a ter Brito e Pará no quinteto ideal da competição.

“A cada ano que passa, o Brusque tem tentado segurar seus principais jogadores, mas tudo depende do lado financeiro. Esperamos conseguir um equilíbrio para que possamos manter nossos jogadores.”

A equipe teve uma pausa após a parte nacional da temporada. Conforme Zurico, os primeiros momentos são de readaptação, principalmente dos reforços, que vêm de competições 3×3. O presidente vê o trio não apenas como adições à equipe, mas como uma possível formação representando Brusque na disputa de basquete 3×3 nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).

A expectativa é de que o Brusque Basquete continue entre os postulantes ao título, tanto do Catarinense quanto dos Jasc.

Fórmula de disputa

Oito equipes foram distribuídas em chaves regionalizadas.

Chave A

– Acob (Concórdia);

– Aviba (Videira);

– Joaçaba.

Chave B

– Adiee/Avaí (Florianópolis);

– Ajab (Jaraguá do Sul);

– Apab Blumenau;

– Brusque Basquete;

– OurTeam (Joinville).

As equipes se enfrentam dentro das chaves em turno e returno. A melhor equipe da Chave A e as três melhores da Chave B se classificam ao quadrangular final, de turno único e sede única, para definir o campeão.

Sul-Brasileiro

Com o Catarinense já em andamento, o Brusque Basquete vai ser anfitrião do Campeonato Sul-Brasileiro. São quatro equipes, disputando um quadrangular de 29 a 31 de agosto.

– Apab Blumenau

– APVE Londrina

– Brusque Basquete

– Caxias do Sul

O Brusque Basquete estreia em 29 de agosto, sexta-feira, contra a APVE Londrina, às 21h, na Arena Brusque.

