O Brusque venceu o Hercílio Luz por 3 a 1 neste sábado, 22, pela 11ª e última rodada do Campeonato Catarinense. O placar foi aberto por Paulinho Moccelin e Luiz Felipe empatou com um golaço, mas Diego Mathias desempatou de pênalti e Éverton Alemão ampliou, contando com jogada de cinema de Gabriel Honório.

Nas quartas de final, o Brusque enfrenta a Chapecoense no Augusto Bauer. A partida será realizada no próximo final de semana, com data e horário a serem confirmados pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). O Hercílio Luz encerra a temporada na última posição e volta a campo em 2025 se disputar a Copa Santa Catarina no segundo semestre.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Brusque no ano, após a goleada por 4 a 1 sobre o Concórdia, pelo Catarinense, e os 2 a 0 sobre o Trem, pela Copa do Brasil. O quadricolor termina a primeira fase com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, 13 gols marcados e oito sofridos.

A partida contra o Hercílio Luz ainda marcou a estreia de João Vithor no time profissional. O meio-campista da base quase marcou o quarto gol brusquense em finalização aos 49 do segundo tempo, defendida pelo goleiro Renan Rocha.

Ataque contra defesa

Em crise ainda mais grave que a transição entre associativo e SAF que o Brusque vive, está o Hercílio Luz. Já rebaixado, o Leão do Sul oferecia muitos espaços e mal conseguia sair em contra-ataque. O Brusque, ainda com salários atrasados, mantinha a dedicação de sempre e pressionava em busca do gol.

Aos seis minutos, Robinho lançou Paulinho Moccelin com muita categoria. O camisa 94 emendou de primeira com a perna esquerda e a bola saiu à esquerda de Renan Rocha.

Aos 12, Robinho cruzou rasteiro, Diego Mathias finalizou e o goleiro fez ótima defesa para escanteio. Aos 15, Diego Mathias soltou bomba de fora d’área e Renan Rocha repetiu a dose espalmando bem para fora.

Pollero quase abriu o placar aos 16 e, de fato, balançou as redes. Robinho cobrou escanteio e o camisa 9 cabeceou para o gol, mas o árbitro anulou o gol, afirmando que não havia autorizado a cobrança.

Placar aberto

Após excelente jogada aos 29 minutos, Alex Ruan bateu cruzado. Paulinho Moccelin tentou concluir a gol, mas a bola acabou batendo nele e saindo em tiro de meta.

O atacante se redimiu três minutos depois. Diego Mathias recebeu belo lançamento e fez o passe com a perna direita, visando a segunda trave. Paulinho Moccelin, em velocidade, chegou com tudo para soltar o pé e abrir o placar: 1 a 0.

Só no quase

O quadricolor ainda poderia ter feito o segundo, o terceiro, talvez o quarto gol. Contudo, Pollero não estava numa grande tarde e a torcida perdia a paciência.

Três dias após ter aberto o placar com um golaço na Copa do Brasil, o camisa 9 mandou a bola por cima após receber cruzamento com liberdade aos 37. Também teve belo passe de Robinho cortado pela marcação no último instante aos 40, e não alcançou cruzamento pela esquerda aos 42.

Empate

O Hercílio Luz voltou completamente diferente do intervalo e empatou já aos três minutos do segundo tempo. Luiz Felipe recebeu passe no meio. Mal dominou e soltou a bomba de fora da área com liberdade, de muito longe, para deixar tudo igual. Golaço, surpreendendo Matheus Nogueira.

E, de repente, os papéis na partida pareciam ter se invertido. O Brusque já parecia muito desligado, enquanto o Hercílio Luz era um time mais intenso. Ainda assim, não voltava a ameaçar o goleiro quadricolor.

De novo na frente

O Brusque foi se recolocando no jogo aos poucos e conseguiu a chance de voltar à frente no placar. Aos 18 minutos, após jogada aérea, Mateus Pivô cabeceou e a bola bateu no braço aberto de Alison. Pênalti.

Diego Mathias foi para a cobrança e deslocou Renan Rocha com categoria: 2 a 1.

Desperdícios continuam

Robson Luiz desperdiçou a melhor chance do segundo gol. Aos 23, ele fez o Pivô e passou de primeira a Carlos Biro, que chutou firme. Renan Rocha defendeu. No rebote, Robson Luiz fez a finta e bateu de pé esquerdo, sem o goleiro no lance. Lucas Lopes tirou quase debaixo da linha e Alisson Santana atrasou de cabeça a Renan Rocha, encerrando o lance.

O Hercílio quase empatou aos 28, após bobeira na defesa brusquense. Contudo, o chute de Luiz Felipe saiu fraco e a bola ficou com Matheus Nogueira.

Honorável Honório

Aos 34 minutos, Gabriel Honório levou a torcida brusquense ao total delírio. Aplicou belíssimo elástico sobre Léo Herrero e se jogou na linha de fundo para cruzar rasteiro. Éverton Alemão completou para o fundo do gol, dobrando a vantagem: 3 a 1.

Faltou sorte para Robson Luiz marcar o quarto gol. Após lançamento aos 40 minutos, ele encobriu o goleiro com categoria. A bola bateu no travessão e na linha. O lance era duvidoso, parecendo que ela até tinha entrado, na imagem por alguns ângulos. A arbitragem entrou em confusão até assinalar o impedimento, e torcedores do Brusque chegaram a comemorar gol.

Homenagens

Antes do aquecimento, Rodolfo Potiguar e Diego Mathias foram homenageados com camisas comemorativas por terem atingido as marcas de 250 e 100 partidas, respectivamente, pelo Brusque.

Brusque 3×1 Hercílio Luz

Campeonato Catarinense

11ª rodada

Sábado, 22 de fevereiro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público: 1.517

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres (Ianson), Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (João Vithor); Diego Mathias, Robinho (Robson Luiz), Paulinho Moccelin (Gabriel Honório); Pollero (Carlos Biro).

Técnico: Filipe Gouveia

Hercílio Luz: Renan Rocha; Lucas Lopes, Alisson Santana, Bruno Gabriel, Mateus Mendes (Léo Herrero); Mendes; Emanuel (Luiz Felipe), Alison; Richard (Yuri), Gabriel Silva (Davi), Kadu Barone (Dudu); Alex Henrique.

Técnico: Paulo Baier

Gol: Paulinho Moccelin, Diego Mathias, Éverton Alemão; Luiz Felipe.

Cartão amarelo: Carlos Biro; Bruno Gabriel

Trio de arbitragem: Eduardo de Carvalho Corrêa, auxiliado por Vanessa Stahelin e Felipe Aderaldo da Conceição

Quarto árbitro: Ruan Alessandro Kanitz dos Santos

