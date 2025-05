Com uma campanha boa na Série C, o Brusque viaja até Sergipe para enfrentar o lanterna Confiança e passar da “metade do caminho” para conseguir a classificação para a próxima fase. O time fez um jogo duro contra o São Bernardo, mas fez o gol que precisava para vencer e chegar a bons 14 pontos na tabela.

Seria contraditório dizer que o quadricolor não é favorito no jogo do final de semana. Sabemos que jogar contra franco-atirador é sempre perigoso. Mas a diferença técnica dos times, principalmente na defesa, é grande.

Mas o elenco está sofrendo com o “cobertor curto” e os desfalques. A última vítima foi o atacante Álvaro, que rompeu o tendão de aquiles no domingo completamente sozinho, enquanto dava uma arrancada no meio-de-campo. Ele se junta a Mateus Pivô, que vai demorar pra voltar, Alex Ruan e Guilherme Pira, que vai levar mais duas semanas para voltar. Menos mal que o jogo contra o Tombense é só no dia 15.

Fica claro o recado que o Brusque terá que ser bastante ativo na janela de transferências para encorpar o plantel e conseguir uma arrancada final para classificar e tentar o acesso. Outros times já estão se movimentando. Será necessário trazer gente nova para as laterais, o meio e o ataque. A partir daí, saberemos qual será o “sprint final” desse time.

Até agora os resultados estão correspondendo. Mas vêm aí as suspensões, as lesões apareceram, e o time precisa ter um plantel grande à disposição. A minha curiosidade maior é saber o quanto essa diretoria está disposta a investir para carimbar a ida para a segunda fase.

Ruídos

Em entrevista à Rádio Cidade na quarta, o presidente do Brusque FC, Danilo Rezini, confirmou que o relacionamento entre SAF e Associação está com problemas. Danilo afirmou que tal discussão é “normal” em um “casamento”, mas confirmou a informação de que parte dos R$ 3 milhões conquistados pelas três fases da Copa do Brasil acabou não sendo repassada à SAF na totalidade. Aconteceram descontos nesse valor, decorrentes de empréstimos, outros contratos e penhoras, e isso não teria agradado os novos dirigentes.

Pollero

Na semana passada, os jogadores do Brusque resolveram não treinar na reapresentação depois do jogo da Copa do Brasil em solidariedade ao atacante Pollero que, inexplicavelmente, não está recebendo os salários em dia como os outros jogadores. Você pode não gostar do futebol do jogador, mas o que está acontecendo é desumano.

A direção da SAF, por sua vez, não explica o que está acontecendo. Apenas se limitou a dizer que “existem pendências”, sem citar quais são e porque só o uruguaio não está recebendo o que lhe é devido.

Socorro

Colegas da imprensa de todo o estado estão pedindo ajuda para conseguir materiais do Brusque, como entrevistas e materiais em vídeo. A situação continua bem complicada. No jogo contra o Athletico, conseguiram errar a divulgação da escalação do time.

Além disso, as informações são bem complicadas de se conseguir. Em um momento que o time está em boa fase e a campanha chamando a atenção, ficar nesse clima de silêncio não é nada bom. É um clube que não se comunica. Um exemplo de como não se faz.

