Brusque brilha na Olesc e leva ouro individual e por equipe na ginástica artística

Brusque brilhou na ginástica artística feminina neste domingo, 2, garantindo o título por equipe e também o ouro no individual geral na Olesc, com as atletas Isabelle Lineburger, Yasmin Bossle, Brenda Schuh, Luiza Laitano, Lorena Silva e Lara Rossoni.

No resultado por equipes, Brusque somou 144,951 pontos, ficando à frente de São José, com 141,450 pontos, e Joinville, com 139,251 pontos.

No individual geral, o destaque foi Isabelle Lineburger, que conquistou o primeiro lugar com 51,883 pontos, após boas apresentações na mesa de salto, paralelas, trave e solo.

O pódio foi completado por Rafaella Faldi Grandi, de São José, em segundo lugar com 50,217 pontos, e Julia Mohr Kleis, de Caçador, em terceiro, com 49,550 pontos.

Lideradas pelos treinadores Luan Henrique Fernandes e Letycia da Silveira Victoria, as atletas se tornam bi-campeãs nas categorias, celebrando um fim de semana de grandes conquistas e orgulho para a cidade.

A treinadora destacou o amadurecimento das atletas e a emoção da conquista. “A ginástica na Olesc abrange a partir dos 8 anos, então temos crianças muito pequenas. Por mais que elas treinem bastante, ainda estão aprendendo a lidar com as emoções. Às vezes, algo que foi muito treinado pode dar errado na hora, mas, graças a Deus, no final deu tudo certo”, destacou Letycia.

“Levantamos o troféu de campeãs da Olesc, com a Isabelle campeã no individual geral, quatro finalistas por aparelho e uma equipe muito satisfeita. Brusque está de parabéns pelo acolhimento e pela estrutura que recebemos”, concluiu.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

