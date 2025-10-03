Brusque busca vitória contra Ponte Preta para se manter vivo na briga pelo acesso à Série B
Quadricolor vai para a última rodada com chances de subir caso vença a Macaca
O Brusque recebe a Ponte Preta neste sábado, 4, precisando da vitória para ir à rodada final com boas chances de acesso à Série B. O duelo pela quinta rodada da segunda fase da Série C inicia às 19h30 no estádio Augusto Bauer.
A Ponte Preta já está garantida na Série B e lidera o grupo C, com dez pontos. Na sequência, vem o Guarani, com seis. O Náutico tem quatro e o Brusque, três.
Brusque x Ponte Preta acontece logo após Guarani x Náutico, que se enfrentam em Campinas. Independentemente do resultado em São Paulo, o Quadricolor vai à rodada final com chances de acesso se vencer a Macaca.
Em caso de empate, o Brusque só vai se manter vivo na briga pelo acesso se o Guarani não vencer o Náutico.
No primeiro turno da segunda fase, a Ponte Preta venceu o Brusque por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, com gol de Élvis, de pênalti. Já na primeira fase, o Quadricolor goleou a Macaca fora de casa, por 4 a 1.
O único desfalque de Bernardo Franco em relação ao último jogo da Série C é Robson Luiz, suspenso — ele foi reserva contra na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani.
Após uma sequência ruim, o Brusque, além de bater o Guarani, superou nesta semana também o Concórdia, pela Copa Santa Catarina, por 2 a 0.
Depois do último jogo, o técnico Bernardo Franco elogiou a postura do Brusque e espera que isso continue na sequência da temporada. “Se a gente quer chegar longe, voltar para a Série B, ser campeão, temos que entregar o algo a mais, superar nossos limites, independentemente das dificuldades”.
O Brusque deve começar o duelo em casa com: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, Diego Mathias; Guilherme Pira, Olávio.
A passagem da Ponte Preta na Série C foi rápida. A Macaca não jogava a terceira divisão há 34 anos, mas, com o empate em casa com o Náutico na última rodada, assegurou o retorno à Segundona, mesmo em uma temporada onde enfrentou muitos problemas extracampo, com salários atrasados.
O técnico Marcelo Fernandes tem uma dúvida para o comando ataque, já que Jeh se recupera de uma lesão muscular. Ele não atuou contra o Náutico. Um desfalque é certo, do lateral Artur, suspenso.
É possível ainda que a Ponte poupe titulares para a rodada final, quando terá um duelo contra o arquirrival Guarani, em casa. O goleiro Diogo Silva e o meia Élvis, por exemplo, estão pendurados. A Macaca precisa de uma vitória em duas partidas para garantir vaga na final da Série C. Com as mudanças no calendário promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o título vai garantir lugar na Copa do Brasil 2026.
A Ponte deve jogar com: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon, Kevyn; Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Élvis (Miguel); Toró, Bruno Lopes (Jeh).
Os ingressos estão à venda no site Ingresso de Vantagens e na Bruscão Mania.
– Cadeira: R$ 60
– Coberta: R$ 10 (valor promocional)
– Descoberta: R$ 10 (valor promocional)
– Visitante: R$ 10
O sócio Bruscão com o plano ativo leva um acompanhante para o mesmo setor do plano. A retirada da cortesia será realizada na Bruscão Mania. Vendas on-line encerram quatro horas antes da partida.
Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso na arquibancada descoberta. Crianças pagam meia nos setores da cadeira, coberta e visitante. Adolescentes de 13 anos em diante pagam meia.
Acompanhe Brusque x Ponte Preta com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.
