Brusque cai em índice de alfabetização e fica abaixo da meta do Ministério da Educação

Brusque apresentou queda no índice de alfabetização do Ministério da Educação e terminou 2024 abaixo da meta estabelecida. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e foram divulgados em 11 de julho.

O município fechou o ano de 2024 com um percentual de 67,18% de crianças alfabetizadas. A meta era de 70,05%. Houve queda em relação ao ano anterior, 2023, em que a cidade atingiu 68,7%.

O critério que define a criança alfabetizada foi estabelecido em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A prova é aplicada aos estudantes. Caso obtenha a pontuação, o aluno é considerado capaz de ler palavras, frases e textos curtos.

O coordenador de políticas educacionais do Instituto Península, Marcos Maestri, explica que as crianças precisam estar alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental. Para ele, o percentual de Brusque gera preocupação para o futuro.

“Quando uma criança não aprende a ler ou escrever adequadamente neste período, ela começa a enfrentar uma série de dificuldades em toda a trajetória escolar, como no aprendizado de outras disciplinas. Pode resultar também na evasão escolar”, afirma.

O especialista analisa que a alfabetização vai além dos muros das escolas. A criança pode ter a vida social e profissional impactada em razão de não ser alfabetizada. Consequentemente, isso influencia no desenvolvimento do município de forma negativa.

Ele cita como exemplo as cidades catarinenses de Jaraguá do Sul e Joinville, no Norte do estado, que atingiram a meta do Ministério da Educação. O especialista diz que Brusque pode se espelhar em Sobral (CE), que quase chegou a 100% de alfabetização.

“Sobral é uma cidade com Produto Interno Bruto (PIB) per capita quase três vezes menor que o de Brusque. Temos que olhar para o melhor caso do Brasil e entender o que eles fazem que nós não fizemos. Estamos falhando no mais básico. Isso deveria tirar o sono de todas as lideranças políticas da cidade”.

Saeb “no apagar das luzes”

A secretária de Educação de Brusque, Franciele Mayer, afirma que há dois caminhos que justificam o percentual da cidade abaixo da meta. Ela reforça que o índice considera tanto o desempenho da rede municipal quanto da rede estadual, e diz que uma análise específica demonstra crescimento percentual da rede de educação da prefeitura.

“O município de Brusque teve queda de um ponto percentual no índice, que considera notas da rede municipal e rede estadual. Especificamente quanto à rede municipal, na qual me compete, tivemos aumento de 11%”, afirma.

A prova do Saeb foi aplicada aos estudantes nos últimos dias do ano letivo de 2024: 11, 12 e 13 de dezembro. Sendo assim, houve baixa participação, já que há estudantes que faltam aula nos últimos dias, em razão de viagens programadas em família e outros fatores relacionados ao período que antecede as férias.

Conforme Franciele, a participação na prova em 2023 foi de 82%, e em 2024, de 70%, por causa do período de aplicação. Para a secretária, a baixa adesão é o motivo que influencia no dado negativo. Ela cita ainda que o período do ano não é o de maior esforço dos alunos para demonstrar o aprendizado.

“Nós manifestamos isso para o estado de Santa Catarina, que organiza a aplicação da prova. Neste ano, eles indicaram que a prova será na primeira quinzena de outubro. Então, estamos nos organizando”, garante.

O que está sendo feito

Franciele diz que, em 2023, um termo de colaboração foi assinado com o governo de Santa Catarina. No ano seguinte, 2024, iniciou a política municipal em prol da alfabetização das crianças. A iniciativa foi elaborada junto a professores e um seminário foi realizado. O projeto começou de fato em 2025.

Com isso, passou a ser aplicado o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed). A cada trimestre, estudantes do Ensino Fundamental passam por uma avaliação de sondagem, que produz relatórios detalhados por turma, escola e rede, permitindo o acompanhamento pedagógico.

“Em 2024, durante a construção da política, entendemos que precisávamos atuar na pré-escola para que todas as crianças fossem alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental. Agora, em 2025, temos duas profissionais atuando com a formação da pré-escola”.

Outra sondagem será aplicada neste ano para avaliar o que está consolidado no processo de alfabetização das crianças entre 4 e 5 anos. Assim, os professores poderão entender o que precisa melhorar até o 2º ano do Ensino Fundamental.

“A equipe que atua na formação do ciclo de alfabetização é composta por quatro professoras. Duas já estavam envolvidas com os Anos Iniciais. Neste ano, foi incorporado o reforço de mais duas professoras para a Educação Infantil. Inclusive, elas trabalham em conjunto nas formações e no processo de transição das crianças entre as etapas”.

Outra preocupação da Secretaria de Educação é com crianças que vivem processos de migração. Franciele diz que elas podem ter mais dificuldades no aprendizado, então a rede municipal realiza reforço no contraturno escolar.

“Somos uma cidade com uma situação migratória intensificada. Por mais que as crianças venham com conhecimento, esse processo de transição é muito difícil, principalmente para as crianças estrangeiras. São com atividades no contraturno que conseguimos avançar no aprendizado”, comenta.

Alfabetização até 2030

O Ministério da Educação iniciou o índice de alfabetização em 2023, então a meta foi estabelecida a partir daquele ano para os anos seguintes. O objetivo do governo federal é chegar a 80% de alfabetização na idade certa até 2030.

“Não queremos nenhum estado abaixo de 80% de crianças alfabetizadas. Nós queremos 100%, esse é o objetivo, mas, pelo menos em 80% precisamos chegar”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista à Secretaria de Comunicação Social (Secom) quando os dados de 2024 foram divulgados.

A secretária de Educação de Brusque acredita que será possível atingir a meta de alfabetização do Ministério da Educação até o prazo. Franciele afirma que os projetos desenvolvidos visam a melhora no índice. Ela defende ações conjuntas entre rede municipal e estadual para fazer o percentual crescer.

Formação continuada na rede estadual

A coordenadora regional de Educação de Brusque, Flávia d’Alonso, diz que a rede estadual realiza formações intensificadas com os professores e simulados com os alunos. O objetivo é garantir o aprendizado dos estudantes.

Flávia afirma que são realizadas reuniões presenciais, lives e palestras. Ela comenta que há várias iniciativas divulgadas nas redes sociais da coordenadoria, do governo de Santa Catarina e da secretária de Educação do estado, Luciane Ceretta.

“O governador Jorginho Mello está presente, inclusive, em reuniões presenciais, incentivando este momento importante para o Qualifica SC, que é um dos programas”, afirma a coordenadora.

Ela encaminhou à reportagem de O Município um vídeo da secretária adjunta de Educação do estado, Patrícia Lueders, em que aborda o incentivo à formação continuada para fortalecer o ensino em diversas áreas. A intenção é ampliar o repertório tecnológico, cultural e científico em prol da aprendizagem dos estudantes.

Guabiruba atinge meta, e Botuverá, não

Guabiruba ficou acima da meta estabelecida pelo Ministério da Educação. O município saltou de 70,02% de crianças alfabetizadas em 2023 para 73,93% em 2024. A meta era de 71,73%.

Já Botuverá apresentou queda em relação ao primeiro ano do estudo para o segundo. Caiu de 69,3% para 65,2%, abaixo da meta de 71,04%.

