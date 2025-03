O Brusque foi eliminado do Campeonato Catarinense neste sábado, 1º, com derrota por 5 a 4 nos pênaltis para a Chapecoense, após 0 a 0 no tempo normal. Em uma partida disputada, com chances boas para os dois lados, prevaleceu a Chape. Matheus Nogueira e João Paulo defenderam uma cobrança cada, e Mateus Pivô encerrou as penalidades acertando a trave.

É a primeira vez que o Brusque fica de fora das semifinais desde 2020. O quadricolor não havia perdido suas últimas seis disputas de pênaltis. O revés mais recente era na segunda fase do Brasileiro Série D de 2018, contra o Tubarão.

Próximo jogo

O Brusque visita o Olaria no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30 desta quinta-feira, 6, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A Chapecoense enfrenta Criciúma ou Joinville nas semifinais, com data e horário a serem definidos.

Chape ameaça

A partida começou com a Chapecoense amplamente superior. Com um minuto decorrido, Giovanni Augusto pegou uma sobra na entrada da área e chutou firme, no canto. Matheus Nogueira fez fantástica defesa para escanteio. Pouco depois, Marcinho tentou finalizar bola viva na área, mas foi bloqueado.

O Brusque demorou muito para entrar no jogo, com vários jogadores de ataque apagados, com erros se sobrepondo a qualquer acerto. Com passes errados em excesso, o quadricolor tinha muita dificuldade em ameaçar a Chape.

Do outro lado, Mailton teve excelente chance aos 19. Giovanni Augusto fez boa jogada pela esquerda e passou para o lateral-direito, no outro lado. Com o chute de primeira, a bola passou à direita de Matheus Nogueira, assustando o quadricolor.

Jogo morno

A partida começou a ficar cada vez mais morna, com menos lances de perigo. Em alguns momentos, jogadores se estranhavam após faltas e esbarrões.

Ainda assim, aos 33, Dentinho recebeu belo lançamento em profundidade e soltou uma bomba de primeira. Matheus Nogueira, novamente, fez defesa providencial. O ex-jogador do Brusque era frequentemente vaiado pelos torcedores do quadricolor.

Brusque acorda

Aos 42, Diego Mathias recebeu belo passe de Rodolfo Potiguar, chegou à linha de fundo e fez o passe a Guilherme Pira, que teve chute rasteiro bloqueado pela defesa adversária. Depois, Pollero se jogou de carrinho e conseguiu um passe a Biel, que dominou, mas não conseguiu finalizar.

Na sequência da jogada, aos 43, o Brusque quebrou o nascimento do contra-ataque da Chape. Alex Ruan dominou a bola na esquerda e soltou a bomba, que passou com muito perigo, à direita de João Paulo.

A torcida começou a se animar e a aumentar o volume. Depois, aos 45, Guilherme Pira fez fantástica jogada individual, se livrando da marcação. Fez o passe para Robinho, que dominou e chutou rasteiro. A bola passou novamente com muito perigo, com João Paulo precisando conferir o mesmo canto.

Equilíbrio

O primeiro chute do segundo tempo foi do Brusque. Com um minuto decorrido, Alex Ruan cruzou, Diego Mathias matou no peito e Robinho chutou, mas a bola foi fraca, tranquila para o goleiro João Paulo.

A partida estava totalmente em aberto, sem nenhuma equipe se destacar demais. Aos 11 minutos, Giovanni Augusto dominou com liberdade e chutou rasteiro de fora da área. A bola passou muito perto, à direita de Matheus Nogueira.

Brusque martela

Os torcedores do quadricolor se animaram quando Gabriel Honório entrou no lugar de Diego Mathias. Aos 16, o camisa 11 chutou de fora da área. João Paulo defendeu em dois tempos. No minuto seguinte, limpou a marcação no limite da grande área e chutou, mas o goleiro defendeu a bola, que saiu sem força.

A maior chance do jogo até então foi também de Gabriel Honório, aos 25. Guilherme Pira acionou Alex Ruan na ultrapassagem. O lateral cruzou da linha de fundo e o camisa 11 subiu para cabecear. A bola bateu no travessão e a defesa da Chape conseguiu se safar na sequência.

Final tenso

A Chapecoense começou a pressionar na reta final do jogo e a controlar a saída de bola. Ainda que não tivesse finalizações que ameaçassem Matheus Nogueira, a equipe visitante conseguia escanteio e bolas alçadas à área. O Brusque parecia esgotado.

A torcida foi à loucura quando Guilherme Pira sofreu falta na intermediária, aos 45. A cobrança direta de Rodolfo Potiguar, no entanto, foi frustrante. Direta, rasteira e nas mãos de João Paulo.

O árbitro Cinésio Mendes Júnior apitou o final do jogo aos 48 minutos.

Brusque 0x0 Chapecoense

Campeonato Catarinense

Quartas de final

Sábado, 1º de março de 2025

Estádio Augusto Bauer

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Biel (Carlos Biro); Diego Mathias (Gabriel Honório), Robinho (Paulinho Moccelin), Guilherme Pira; Pollero (João Vithor).

Técnico: Filipe Gouveia

Chapecoense: João Paulo, Mailton, Bruno Leonardo, Doma, Walter Clar; Jiménez (Pedro Martins), Bruno Matias; Dentinho (Carvalheira), Giovanni Augusto, Marcinho; Mário Sérgio.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Cartão amarelo: Biel, Gabriel Honório, João Vithor; Bruno Matias, Mário Sérgio.

Trio de arbitragem: Trio de arbitragem: Cinésio Mendes Júnior apita a partida, auxiliado por José Roberto Larroyd e Alexandre de Medeiros Lodetti.

Quarto árbitro: Igor da Silva Albuquerque

Pênaltis

Chapecoense: Walter Clar 1, Mailton 2, Giovanni Augusto X, Mário Sérgio 3, João Paulo 4

Carvalheira 5

Brusque: Gabriel Honório X, Guilherme Pira 1, Alex Ruan 2, Paulinho Moccelin 3, Rodolfo Potiguar 4

Mateus Pivô X

