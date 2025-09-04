Brusque Car Club é homenageado durante sessão da Alesc

O Brusque Car Club foi homenageado no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis, durante a sessão especial em homenagem à Cultura do Antigomobilismo, realizada no dia 1º de setembro.

Na solenidade, diversos clubes foram reconhecidos pelo trabalho em prol da preservação histórica e cultural do automobilismo no estado. Representando o Brusque Car Club, o presidente do clube, Sidnei Ulrich, recebeu homenagem em nome da entidade, que desde 2005 promove encontros mensais e ações de integração entre colecionadores e a comunidade.

Antigomobilismo como cultura e turismo

O encontro no plenário dos clubes reforçou o papel do antigomobilismo como atividade econômica e turística de grande impacto, que vem despertando o interesse de novos colecionadores e atraindo visitantes.

Segundo os organizadores, além da manutenção de veículos antigos, o setor promove a memória social, a união de gerações e a transmissão de tradições, assegurando que novas pessoas conheçam e valorizem a história automotiva.

Fundado em 2005, o Brusque Car Club reúne sócios e amigos apaixonados por veículos antigos e especiais. Desde então, Brusque passou a contar com encontros mensais no último domingo de cada mês, na praça Villa Schlösser, evento aberto à comunidade.

Filiado à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), o clube é responsável pela vistoria e emissão do certificado de originalidade, etapa fundamental para o licenciamento de veículos de coleção.

