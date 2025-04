Sob uma aura festiva que envolveu Brusque, como nos grandes eventos que marcaram sua tradição acolhedora, este 27 de abril de 2025 transformou-se em um verdadeiro espetáculo de celebração pelos 100 anos da RenauxView, reunindo emoção, história e homenagens no pátio da empresa.

Com reencontros emocionantes, música, alegria e o respeito profundo por um século de história, o ambiente festivo contou com o entusiasmo de uma comunidade unida em homenagem a seu legado.

Brusque revive sua história

A solenidade reuniu ex-colaboradores e importantes lideranças do empresariado e da política de Brusque e região, criando um ambiente de reencontros e homenagens que ressaltaram a trajetória da RenauxView ao longo dos anos.

Além disso, a presença de membros do meio jurídico reforçou o caráter institucional da celebração, destacando o impacto da empresa na comunidade e sua relevância ao longo do século.

Memórias que unem Brusque

Em meio a abraços apertados, sorrisos radiantes e palavras carregadas de emoção, as trajetórias que moldaram a identidade da empresa foram revisitadas.

Recordações como a do singular Walter Orthmann (In Memoriam), ícone de longevidade profissional na RenauxView, com seu recorde mundial, e a dedicação incansável de Célio Boos à arte da tecelagem por décadas, ecoaram no ambiente.

Tais relatos não apenas evidenciaram a notável capacidade de adaptação da empresa diante das oscilações econômicas e políticas, mas também o profundo sentimento de pertencimento que une cada indivíduo a esta jornada secular.

A expressiva participação de proeminentes empresários e figuras públicas da região no evento sublinhou a relevância histórica da RenauxView para o desenvolvimento de Brusque e seu papel pioneiro na evolução da indústria têxtil catarinense.

Diante disso, você, caro leitor, está convidado a vivenciar toda a grandiosidade e emoção do referido evento histórico por meio de uma galeria de fotos.

Com mais de uma centena de cliques marcantes, a galeria vem então mostrar a essência deste dia tão especial.

Descubra os instantes mais significativos e reviva a celebração deste centenário que segue ecoando através do tempo.

Brusque em momentos eternos

*Créditos: Ciro Groh/O Município

