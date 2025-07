A manhã deste domingo, 20, em Brusque começou embalada pelo ronco dos motores e o eco das buzinas, marcando o início da tradicional procissão que abriu a 77ª Festa dos Motoristas da Paróquia Santa Catarina, no bairro Dom Joaquim.

*Confira a galeria de fotos exposta no fim da edição

Logo às 8h, a imagem de São Cristóvão partiu à frente, transportada em um caminhão decorado, conduzindo uma longa fila de veículos em um cortejo que reuniu motoristas de toda a cidade e região.

Ao longo do trajeto, que se estendeu por diversas ruas em direção ao bairro Dom Joaquim, o clima era de devoção, reforçado então pela vibração coletiva dos participantes.

Brusque celebra fé

Nas imediações da praça do bairro, diáconos e padres aguardavam para realizar a bênção dos motoristas e veículos — um dos momentos mais simbólicos do evento, repetido ano após ano com a mesma emoção.

Às 10h, a igreja matriz da paróquia foi palco da missa solene, celebrada, pois, com forte participação da comunidade.

Cânticos, orações e uma atmosfera de comunhão marcaram a cerimônia religiosa, que reafirma o papel da Festa dos Motoristas como um dos eventos mais tradicionais do calendário de Brusque.

Brusque em festa

Encerrada a missa, teve início a confraternização. O aroma do churrasco já tomava conta do ar desde as primeiras brasas, atraindo moradores e visitantes para o salão paroquial.

No cardápio, além da carne assada, estavam cachorro-quente, bebidas e outras iguarias, então típicas das festas de igreja do interior.

As mesas lotadas e o ambiente acolhedor completavam o cenário de um domingo festivo, em que a fé cede espaço à convivência e à celebração comunitária.

A programação segue ao longo da tarde, reunindo gerações em torno de uma tradição que atravessa décadas.

Em tempos de transformações aceleradas, a permanência desta celebração revela a força das raízes culturais e religiosas que moldam a identidade brusquense.

As cenas da festa

Ao final desta edição, após os anúncios, uma seleção especial de imagens registra os principais momentos da manhã.

Entre eles, estão incluidos cenas da vibrante procissão, a bênção dos veículos, os instantes de espiritualidade na missa e a alegria contagiante no salão de festas.

Um convite visual à memória coletiva de um dos eventos mais emblemáticos do ano em Brusque.

Galeria após anúncios

A festa de Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

