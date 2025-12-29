Há histórias que transcendem o tempo e se transformam em símbolos de esperança, e Brusque guarda em sua memória esse legado de vida, reafirmando valores que atravessam gerações.

Entre elas, destaca-se a de Domingos José Tamasia, que, aos 106 anos, celebrados em 26 de maio de 2025, viu nascer seu oitavo tataraneto, Zyan Marcelino de Farias, poucos meses depois, em 3 de julho.

Esse encontro entre o centenário e o recém-nascido representa mais do que um elo familiar. É a materialização da continuidade da vida, um testemunho de fé, gratidão e amor que atravessa gerações.

Assim, a cena de Domingos com Zyan nos braços traduz a essência da longevidade.

As origens em Brusque

O brilho nos olhos do centenário, natural do bairro Lageado Baixo, em Botuverá — que na época de seu nascimento, em 1919, ainda integrava o território de Brusque — contrasta com a inocência do novo integrante da família.

O bebê, filho de Nara Jaqueline Marcelino, bisneta de Domingos, e de Joel Pereira de Farias, simboliza a continuidade de uma linhagem que atravessa cinco gerações e traz consigo a promessa de futuro.

Saúde e descendência numerosa

Com efeito, a trajetória de Domingos é marcada por lucidez, vitalidade e serenidade.

Viúvo por três vezes, com 12 filhos, 31 netos e 54 bisnetos, ele celebra o marco de oito tataranetos, consolidado pelo nascimento do caçula da geração.

A descendência numerosa não é apenas um registro estatístico. É um legado de fé e resiliência que se perpetua em cada abraço e palavra transmitida às novas gerações.

A fé católica ocupa lugar central em sua rotina. Entre quatro e cinco terços rezados diariamente e a presença constante nas missas de fim de semana, Domingos encontra na oração o elo terreno com o divino.

Sobretudo, a saúde de Domingos impressiona. Praticamente livre de medicamentos, realiza suas atividades com autonomia e ainda dedica tempo à horta que cultiva com esmero.

Vaidoso, faz questão de se vestir bem e transmite em cada gesto a leveza de quem encara a vida como um presente.

Marco histórico de Brusque

Por fim, a cena que une Domingos e Zyan é mais do que um retrato familiar.

É um marco histórico para Brusque e região, capaz de despertar fortes emoções e inspirar todos aqueles que têm o privilégio de conhecer essa trajetória.

Aos 106 anos, Domingos não apenas celebra o tempo vivido. Ele ensina, com sabedoria e gratidão, que envelhecer é um privilégio quando se cultiva a fé, o amor e a alegria de viver.

O nascimento de Zyan, seu tataraneto, sela essa história com a promessa de que o legado continuará a florescer, iluminando o presente e projetando esperança para o futuro.

As fotografias

