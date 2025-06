Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, Brusque rende homenagens a um ícone que fez história no Clube Esportivo Paysandu e ajudou a escrever importantes capítulos do esporte da cidade.

Completando 100 anos de idade, o ex-goleiro Oswaldo Appel chega ao seu centenário com saúde admirável, lucidez notável e uma trajetória de vida que inspira e emociona.

Morador da rua Pedro Werner, no coração da cidade, Oswaldo atravessa o tempo com admirável lucidez e saúde. Aos 100 anos, surpreende pela vitalidade.

Rotina saudável em Brusque

Uma das filhas, Silvana Appel Walendowsky, ressalta a dedicação da família no cuidado contínuo com seu bem-estar.

Os exames médicos são realizados com regularidade, apenas para acompanhamento, e têm confirmado o que a convivência diária já revela.

Trata-se de um espírito forte, sustentado por amor, disciplina e uma serenidade admirável.

Rivalidade esportiva em Brusque

As lembranças do passado esportivo permanecem vívidas. Durante as décadas de 1940 até meados dos anos 1960, o nome Oswaldo se firmou como sinônimo de confiança no gol do Paysandu.

Em campo, então conquistou a torcida e se tornou o pesadelo dos atacantes rivais.

O clássico contra o Clube Atlético Carlos Renaux sempre foi mais do que uma disputa local — era uma batalha de corações pulsando nas arquibancadas.

Nessas ocasiões, o então chamado “santo Oswaldo” surgia como figura quase mística, defendendo a meta com bravura e precisão.

Vitória inesquecível

Entre tantas partidas marcantes, uma permanece no topo das recordações: o confronto contra o São Cristóvão, do Rio de Janeiro.

Naquele dia, Brusque respirava futebol, e o estádio estava tomado por uma atmosfera de entusiasmo.

Oswaldo brilhou; com atuações decisivas, garantiu a vitória por 4 a 2. Mais do que um goleiro, tornou-se herói local — símbolo de dedicação e amor ao esporte.

A paixão fora dos gramados

Fora dos gramados, sempre cultivou outra paixão: a terra. Até hoje, seu quintal é um espaço vivo, repleto de flores, hortaliças e árvores frutíferas, cuidado com a mesma entrega que dedicava às traves.

Entre as colheitas, algumas se tornaram assunto entre os vizinhos.

Um tomate de 1kg e chuchus de formatos inusitados são pequenas façanhas que arrancam sorrisos e comprovam que talento também floresce longe do campo.

Sabedoria em movimento

Outra atividade que então segue presente em sua rotina é o xadrez, jogo no qual exibe raciocínio ágil e espírito competitivo.

As partidas entre amigos não apenas desafiam a mente, mas reforçam o vínculo com a vida, que ele parece abraçar com tranquilidade e sabedoria.

Exemplo para todos

Viúvo de Dalvina Reges Appel, com quem construiu uma família admirável, Oswaldo é pai de quatro filhos e avô de 11 netos, além de bisavô de 10 bisnetos.

Sua história se espalha entre gerações, transmitida não apenas por meio de palavras, mas também pelo exemplo silencioso que inspira quem o rodeia.

Emoção e história em Brusque

Hoje, ao recordar os tempos de atleta, os olhos de Oswaldo ainda se umedecem. São lágrimas discretas, carregadas de emoção e gratidão por uma trajetória repleta de significados.

Mais do que vitórias ou defesas históricas, seu legado é um tributo à simplicidade, à perseverança e à beleza das memórias construídas com dignidade.

Assim, Brusque comemora não apenas o centenário de um homem, mas a existência de alguém que soube, ao longo dos anos, cultivar vínculos, valores e afetos.

Que este 6 de junho, pois, seja celebrado como um marco de respeito, reconhecimento e carinho a uma vida que, com cada gesto, honra o passado e inspira o presente.

O centenário de Brusque em fotos

