Neste último sábado de junho, Brusque foi palco de um momento histórico que resgatou memórias, abraços e uma emoção que desafia até mesmo os melhores esforços de ser expressa por escrito.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Cerca de 100 pessoas então se reuniram para o 4º encontro dos ex-funcionários da Usina de Beneficiamento de Fumo Souza Cruz.

Por décadas, a empresa não apenas impulsionou a economia local, mas também moldou parte da identidade do município — a ponto de, hoje, dar nome a um bairro inteiro.

Homens e mulheres, que viveram de perto a rotina intensa, os aprendizados, as amizades e também as despedidas de uma das corporações mais emblemáticas da história industrial brusquense, voltaram a se encontrar.

E, diante disso, vieram as histórias, os abraços longos e os olhos marejados que diziam muito mais do que as palavras poderiam alcançar.

Brusque de outrora

A Souza Cruz, unidade de Brusque, teve sua trajetória iniciada nos anos 1960 e encerrou suas atividades na cidade em 1990.

Duas décadas e meia depois, a lembrança da empresa segue viva não só nas estruturas físicas — como a antiga torre com a caixa-d’água, que ainda permanece de pé —, mas, sobretudo, na memória afetiva de quem ali trabalhou.

Atualmente, outra empresa atua no local e o nome Souza Cruz já não estampa mais as edificações. Ainda assim, o símbolo permanece presente na lembrança coletiva da cidade.

Vínculos em Brusque

Durante o encontro, histórias vieram à tona com força comovente.

Relatos de quem atuava na linha de produção, de quem liderava setores, de quem precisou, com pesar, lidar com as demissões no encerramento das atividades.

Em comum, a certeza de que trabalhar na Souza Cruz era, à época, motivo de profundo orgulho.

Símbolo de prestígio

A seleção criteriosa dos profissionais, o cuidado com cada colaborador e o senso de pertencimento que a empresa proporcionava transformavam o crachá em símbolo de prestígio.

E foi esse sentimento — de pertencimento e honra — que norteou a confraternização.

Não se tratou apenas de rever antigos colegas, mas de revisitar uma época em que cada rotina, por mais simples que fosse, carregava um valor inestimável.

Entre lembranças e sorrisos, havia também um tom de saudade: não apenas da empresa em si, mas de tudo o que ela representava em termos de valores humanos, reconhecimento profissional e contribuição para a cidade.

Em 2025, a área que abrigava a antiga unidade da Souza Cruz, pois, segue em atividade sob nova gestão empresarial.

No entanto, o que permanece intacto é o simbolismo daquele espaço.

O bairro de Brusque

E não por acaso, o entorno é hoje conhecido como bairro Souza Cruz — uma homenagem silenciosa, mas permanente, a tudo o que ali se viveu.

Para os participantes, o reencontro foi mais do que um evento social: foi um mergulho na própria história.

Uma oportunidade rara de celebrar o que nunca deixou de existir no coração de cada um.

Porque há empresas que encerram suas operações, mas jamais deixam de operar dentro da memória coletiva de uma cidade.

Confira as fotos

Confira ao final desta edição uma galeria exclusiva com os principais registros deste encontro emocionante.

As imagens estão disponíveis logo após os anúncios e eternizam os momentos que palavras não conseguem descrever por completo.

Galeria após anúncios

Esta matéria só chegou até você graças ao apoio dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Drone então sobrevoa Brusque e revela cenário após a chuva

2. Brusque já enfrentou -3°C: relembre o frio que fez história há 25 anos

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK