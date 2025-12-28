A cidade de Gaspar recebeu, no dia 7 de dezembro, a etapa final do Campeonato Catarinense de Tiro com Arco, promovida pela Federação Catarinense de Tiro com Arco (FCTA), com representantes de várias cidades catarinenses, entre elas Brusque.

O evento reuniu mais de 25 atletas em disputas indoor (18 metros) e outdoor (70 metros), seguindo as regras oficiais da World Archery, em provas marcadas por técnica apurada e grande emoção.

Brusque no pódio

Nesse contexto, Brusque esteve em evidência com a equipe da Escola Arco e Flecha Colibri, representada por Maicon Deichmann e Fabiano Fischer Merico.

Com efeito, Deichmann conquistou o título estadual na categoria principal, arco recurvo olímpico adulto masculino, vencendo tanto no indoor quanto no outdoor.

Já Merico assegurou o vice-campeonato na categoria iniciante, também no arco recurvo olímpico, consolidando então o bom desempenho brusquense na competição.

Brusque se destaca

Sobretudo, os resultados reforçam o crescimento da modalidade em Santa Catarina e a relevância de Brusque no cenário estadual.

O instrutor da equipe, Dirceu Battisti Archer — tricampeão catarinense e recordista em diferentes categorias —, destacou a dedicação dos atletas.

Além disso, lembrou que o tiro com arco é acessível a todos, já que a Escola Colibri oferece equipamentos e treinamento para iniciantes.

Por fim, a final do campeonato reafirmou a força do esporte e abriu espaço para novos talentos.

As cenas marcantes

Após os anúncios no fim desta edição, será possível acompanhar registros fotográficos exclusivos da competição, que evidenciam a emoção, a concentração e a técnica presentes em cada disputa.

As imagens, pois, reforçam o alto nível do evento e permitem reviver os melhores momentos da final do Campeonato Catarinense de Tiro com Arco.

