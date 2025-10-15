Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios

Nesta quarta-feira, 15, Brusque alcançou a marca de 100 dias sem registrar homicídios. A última morte violenta no município foi a de Antonio Marcos Sousa, morto a tiros em uma rua do bairro Cedro Alto, no dia 7 de julho.

O delegado regional de Brusque, Fernando de Faveri, avalia que o marco representa uma conquista fruto do esforço das forças de segurança pública em manter a cidade com baixo índice de letalidade violenta.

“O início do ano foi bastante desafiador para as forças de segurança de Brusque, com ocorrências complexas que exigiam respostas rápidas e integradas. Esse resultado mostra que, mesmo após períodos de tensão, é possível reconstruir um ambiente de segurança e confiança”, afirma.

Além disso, o delegado ressalta que, considerando uma média anual de seis homicídios, Brusque registraria uma morte a cada dois meses. Por isso, ele considera que o marco merece destaque. No entanto, ressalta que há meses com maior número de crimes, motivo pelo qual a polícia mantém vigilância constante ao longo do ano.

Homicídio registrado em julho

De acordo com o inquérito da Polícia Civil, Antonio foi morto por volta das 12h20, em uma rua do Cedro Alto. Moradores encontraram o corpo cerca de dez minutos depois, ao lado de uma motocicleta. Perto do local, a Polícia Militar apreendeu um revólver com cinco munições, sendo que três haviam sido disparadas.

Testemunhas disseram ter ouvido os tiros, mas não relataram discussão antes dos disparos. Conforme apurado à época, Antonio teria ido até a casa do suspeito para questionar o relacionamento da ex-companheira com ele. O homem fugiu logo após o crime, mas se apresentou à polícia dias depois e teve a prisão preventiva decretada.

Após ter denunciado o caso como homicídio qualificado, a promotoria agora entende que não houve dolo de matar e pediu à Justiça a desclassificação do crime para lesão corporal.

O pedido de desclassificação agora será analisado pela Justiça, que decidirá se o acusado responderá por homicídio ou por lesão corporal. Caso o pedido seja aceito, a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri deixa de existir.

Leia também:

1. VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Guabiruba

2. Tempo seco até quando? Veja a previsão para Brusque até sexta-feira

3. Motorista e criança ficam gravemente feridas após serem atingidas por motorista embriagado em Brusque

4. Motorista fica ferido após capotar carro em estrada de terra, em Guabiruba

5. “Diagnóstico precoce é fundamental”: médico de Brusque destaca papel da mamografia para tratar câncer de mama



Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

