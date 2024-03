A recuperação do Brusque no Campeonato Catarinense foi um processo lento, mas, terminada a primeira fase, é possível olhar com algum otimismo para o futuro mais próximo. A equipe viveu seu ponto mais baixo na derrota para o Nação, escapou de derrotas para Joinville e Concórdia, e perder para o Inter de Lages tornava o cenário tenebroso.

Após tropeços feios, nada indicava que seria contra Criciúma, Avaí e Marcílio Dias que o Brusque iria ganhar. Mas foi o que aconteceu. O empate contra o Hercílio Luz foi uma nova decepção, mas o quadricolor engatou vitórias na sequência. Com atuações mais seguras, com novas práticas, inclusive expostas por Luizinho Lopes nas coletivas. E chega um momento no qual o Brusque goleia o Marcílio Dias. A perspectiva para as quartas de final é boa. A crise parece ter ficado para trás.

Foi uma grande atuação do Brusque. A melhor em 2024 até o momento. Que bom é ver Olávio e Guilherme Queiróz voltando a fazer gols. Que bom é finalmente vencer no Estádio das Nações, que tinha, neste sábado, 2, um gramado em condições mais aceitáveis.

O mata-mata tem outra dinâmica, e as campanhas da primeira fase contam pouco. Desde que esta fórmula começou a ser utilizada, já vimos oitavo eliminando o primeiro, sexto eliminado o terceiro, e assim por diante. E o 4 a 1 não conta nada para a próxima fase. O Marcílio Dias terá o jogo de volta no Gigantão das Avenidas. Um possível retorno de Juninho Tardelli e Airton e a necessidade de vitória tornam as coisas mais difíceis.

Está tudo aberto, mas o Brusque chega muito forte para as quartas de final.

Jogo triste

Em meio ao bom momento a que o Brusque dá início, vale dizer de passagem que assistir à vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio-RR 0x1 foi uma experiência empobrecedora. O Brusque fez um jogo muito preocupante, até foi ameaçado e dominado em certo ponto. Que bom que foi letal nos primeiros segundos, porque o sofrimento ao longo do jogo poderia ter sido considerável.

Hoje, faz mais sentido se ater ao que foi feito diante do Marcílio Dias, mas fica o registro.

Frieza

Fica aqui o acerto da diretoria em manter Luizinho Lopes na sequência do Campeonato Catarinense. Quando muita gente imaginava que a solução passava por troca de técnico, a diretoria tomou a decisão mais impopular, mas que se tem se provado correta.

Ganhando importância

Paulinho Moccelin era um dos jogadores mais criticados pela torcida nos piores momentos do Brusque na primeira fase do Catarinense. Ainda assim, já havia contribuído com assistências. Pois tem sido cada vez mais importante: marcou o gol na vitória sobre o Sampaio-RR e anotou nova assistência na goleada sobre o Marcílio Dias.

Cartões desnecessários

Talvez seja necessário informar alguns jogadores do Brusque, durante as preleções, sobre as regras de um esporte chamado football association, conhecido no Brasil simplesmente como futebol. Esporte muito popular no país e no mundo. Consta nas regras que o uso de insultos, linguagem ofensiva ou abusiva pode ser punido com cartão vermelho, ou seja, a expulsão do jogador.

Porque contra o Hercílio Luz, Paulinho Moccelin foi expulso com vermelho direto no banco de reservas, após xingar o árbitro. Dez dias depois, em Roraima, pela Copa do Brasil, Iran pediu, literalmente, para levar um cartão, e foi expulso. Num elenco enxuto como o do Brusque, perder jogadores por suspensões estúpidas pode dificultar muito a vida do treinador. Luizinho Lopes tem que ser o mais insatisfeito com estes cartões desnecessários.

Estádio

O Brusque será julgado nesta terça-feira, 5, pela 1ª Comissão Disciplinar do TJD/SC, por conta da falta de estrutura no Estádio das Nações. Tem apenas um mictório no vestiário visitante, em vez dos três exigidos pelo Manual de Infraestrutura de Estádios. No mesmo processo, o clube será julgado por não ter executado a música oficial de entrada das partidas do Catarinense.

