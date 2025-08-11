Brusque iniciou esta segunda-feira, 11 de agosto, envolta por um denso nevoeiro que cobriu a cidade nas primeiras horas da manhã, enquanto os moradores enfrentavam o frio, com temperaturas variando entre 6°C e 9°C.

Ao mesmo tempo, um espetáculo silencioso se desenhava acima da névoa.

As colinas e montanhas surgiam como ilhas em um imenso mar branco, formando assim uma paisagem rara e impressionante.

As imagens feitas por drone e publicadas nesta edição mostram, com clareza, a extensão e o impacto visual do fenômeno.

Brusque sob o manto branco

As tomadas aéreas, pois, revelaram a cidade submersa sob o nevoeiro, com as montanhas circundantes surgindo em destaque entre o branco das nuvens e o verde das matas.

Por consequência, as cenas remetiam a pinturas ou cartões-postais, imortalizando momentos de tranquilidade e grandeza natural.

O fenômeno não apenas emoldurou o amanhecer, mas também reforçou a identidade de Brusque como cidade cercada por belas paisagens.

Brusque como ninguém viu

Para quem esteve nas ruas, a visão era limitada pela neblina espessa. No entanto, acima dela, revelava-se um espetáculo visual que poucos puderam presenciar pessoalmente.

Brusque vista do alto

