Brusque iniciou esta segunda-feira, 11 de agosto, envolta por um denso nevoeiro que cobriu a cidade nas primeiras horas da manhã, enquanto os moradores enfrentavam o frio, com temperaturas variando entre 6°C e 9°C.
Ao mesmo tempo, um espetáculo silencioso se desenhava acima da névoa.
As colinas e montanhas surgiam como ilhas em um imenso mar branco, formando assim uma paisagem rara e impressionante.
As imagens feitas por drone e publicadas nesta edição mostram, com clareza, a extensão e o impacto visual do fenômeno.
Brusque sob o manto branco
As tomadas aéreas, pois, revelaram a cidade submersa sob o nevoeiro, com as montanhas circundantes surgindo em destaque entre o branco das nuvens e o verde das matas.
Por consequência, as cenas remetiam a pinturas ou cartões-postais, imortalizando momentos de tranquilidade e grandeza natural.
O fenômeno não apenas emoldurou o amanhecer, mas também reforçou a identidade de Brusque como cidade cercada por belas paisagens.
Brusque como ninguém viu
Para quem esteve nas ruas, a visão era limitada pela neblina espessa. No entanto, acima dela, revelava-se um espetáculo visual que poucos puderam presenciar pessoalmente.
Brusque vista do alto
