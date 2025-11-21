Brusque confia em prazos para troca do gramado do Augusto Bauer: “não trabalhamos com a ideia de jogar fora da cidade”

O Brusque não cogita atuar em outro estádio durante o Campeonato Catarinense, mesmo com as obras no Augusto Bauer. De acordo com o diretor de Futebol, Pedro Costa, o Quadricolor foi informado dos prazos da troca do gramado pelo Carlos Renaux, proprietário do estádio, e acredita que ele será cumprido.
“As informações que temos do Carlos Renaux é de que isso foi solucionado. Trabalhamos pensando que no dia 7 de janeiro (data de início do estadual) o Augusto Bauer estará liberado. É isso que a empresa apresentou ao Renaux e que nos foi repassado. Pela boa relação que temos e por entender isso, estamos confiando neste prazo. O Brusque não trabalha com a ideia de jogar fora da cidade, é muito prejudicial para o nosso planejamento. É muito importante para o futebol da cidade e confiamos no contrato”, disse Pedro durante a coletiva de apresentação do técnico Higo Magalhães na quarta-feira, 19.
O Brusque chegou a montar um grupo interno na SAF com pessoas focadas em solucionar o problema do estádio. “Durante a temporada 2025, o time teve alguns problemas para solucionar. O Augusto Bauer é um deles. A CBF avisou que o gramado não poderia continuar sendo usado no início da Série C. Pedimos um prazo, porque não tínhamos tempo para pensar em uma solução e tivemos a autorização para jogar”, conta o diretor de Futebol.