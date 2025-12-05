Brusque confirma contratação de meia que disputou a Série D em 2025

O Brusque anunciou a contratação por empréstimo do meia João Prado, que chega para reforçar o elenco quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

Com 22 anos, João Prado realizou as categorias de base no Bahia e Atlético-MG. No profissional, ele fez um jogo pelo Tricolor baiano. Em 2023 e 2024, atuou no Rio Branco (ES) e, neste ano, pelo Cianorte (PR).

Na final da Taça FPF, ele marcou dois gols vindo do banco, no jogo do título do seu time contra o Azuriz. No total, ele fez 22 jogos em 2025, contando também Série D e Paranaense, e fez quatro gols. O Cianorte caiu nas quartas de final da quarta divisão do Brasileirão para o Barra. João Prado ainda pertence à equipe do interior paranaense.

Ele é o sétimo contratado pela equipe para 2026, além do meio-campista João Pedro, os laterais Raimar e João Felix, os zagueiros Ryan Santos e Salas e o volante Gazão.

