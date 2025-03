Brusque confirma oficialmente a contratação do meia Thomaz

O Brusque anunciou, na tarde desta quarta-feira, 19, a contratação do meio-campista Thomaz Carvalho, com contrato até o fim do Brasileiro Série C. Ele já treina com o elenco desde a reapresentação, na quarta-feira, 12, e agora tem seu vínculo com o clube confirmado oficialmente.

O jogador disputou o Campeonato Paranaense pelo São Joseense, com 13 partidas, um gol marcado e duas assistências. Foi formado pelo Coritiba e também passou por equipes como Tubarão, Metropolitano, Ferroviária-SP, Náutico e CRAC-GO.

“Muito feliz pela oportunidade. Sou meio-campista de boa finalização, chego bastante à área, tenho bom passe e bastante entrega dentro de campo. Minha expectativa é a mesma de todo mundo que está no projeto: conquistar o acesso e fazer uma temporada com bastantes assistências e gols”, comenta o atleta.

Thomaz é o primeiro reforço do Brusque anunciado após a primeira parte da temporada, com Catarinense e as primeiras fases da Copa do Brasil. O goleiro André Luiz, o lateral Simón Contreras, o lateral-esquerdo Ítalo e os atacantes Neicer Acosta e João Veras são outras contratações recentes, que não chegaram a jogar o Catarinense. João Veras e Ítalo estrearam em 6 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Olaria pela Copa do Brasil.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: