Brusque conquista dois ouros na ginástica artística dos Jasc
Brusquenses ficaram em primeiro lugar no Individual Geral e na disputa por equipes
A ginástica artística feminina de Brusque fez história neste sábado, 22, ao conquistar duas medalhas de ouro nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) 2025. As provas foram realizadas no ginásio da Escola Bom Pastor, no Centro de Chapecó.
No Individual Geral, Brusque comemorou o ouro com a performance de Isabel Castro Ferreira, que mostrou consistência e domínio em todos os aparelhos. Brilhante no solo e na mesa de salto, ela somou 44,000 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio.
A disputa foi intensa do início ao fim com a chapecoense Luiza de Souza Abel, que somou 43,800 pontos e levou a prata. Bianca Silva Tavares, também de Chapecó, marcou 43,600 e conquistou o bronze com destaque especial na trave.
O brilho individual de Isabel impulsionou Brusque rumo ao segundo ouro do dia. Com ótimos resultados das demais atletas, como Maria Eduarda Ribeiro, que terminou em quarto lugar, Isabelle Lineburger, quinta, e Helena Dias Zanoni, sexta, a equipe garantiu pontos fundamentais para o desempenho coletivo no somatório geral.
Na classificação geral por equipes, somando os resultados de mesa de salto, paralelas, trave e solo, a Brusque alcançou 129,200 pontos, assegurando o lugar mais alto do pódio.
O time campeão é formado por Helena Dias Zanoni, Isabel Castro Ferreira, Isabelle Lineburger, Maria Eduarda Ribeiro, Sarah Carolina B. Gonçalves e Vitória Duarte D. Arriaga Dias. Chapecó ficou com a prata e Florianópolis com o bronze.