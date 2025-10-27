Brusque conquista o primeiro lugar geral da Ginástica Rítmica na Olesc 2025
Equipe se destaca com medalhas individuais e por conjunto, coroando um fim de semana histórico
A Ginástica Rítmica de Brusque brilhou nas finais da Olesc 2025, realizadas neste fim de semana na Arena Brusque. As atletas de Brusque demonstraram técnica, harmonia e emoção para conquistar resultados expressivos e garantir o título de campeãs do troféu geral da modalidade e no conjunto.
No sábado, 25, a emoção já começou com a ginasta Maria Eduarda Lobo Macedo que foi um dos grandes destaques individuais, conquistando o 3º lugar no aparelho mãos livres e o 1º lugar no aparelho bola, encantando o público com suas apresentações.
Já no domingo., 26 as meninas continuam empolgando o público e subiram novamente ao pódio em diferentes categorias. A equipe formada por Alice Stelzer, Carolina Luiza Rodrigues, Heloísa Müller Auras, Júlia de Simas Leite, Maria Eduarda Lobo Macedo e Melina do Rio Apa Dias conquistou o 3º lugar no individual por equipes, ficando atrás apenas de Florianópolis (2º) e Joinville (1º).
Mas o momento mais emocionante veio na disputa por conjunto, quando as brusquenses mostraram sintonia e força coletiva para alcançar o 1º lugar na categoria conjunto. O excelente desempenho garantiu também o título de campeãs do troféu geral, à frente de Joinville (2º lugar) e Blumenau (3º lugar).
A técnica Ana Carolina Amstalden Chibim, que comanda a equipe pela Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR), celebrou o resultado e agradeceu o apoio recebido.
“Estamos muito felizes e realizadas com o nosso resultado. Esse troféu é fruto de muita dedicação e trabalho. Agradecemos à Fundação Municipal de Esportes, à Prefeitura de Brusque e à ABGR pelo investimento e pela parceria. Muito obrigada a todos pelo carinho e incentivo”.
São José dominou as competições de jiu-jítsu e no feminino sagrou-se campeão com Blumenau e Indaial completando o pódio
A festa foi completa no pódio do masculino e desta vez com Florianópolis e Balneário Camboriú em terceiro.
No taekwondo, Joinville foi o grande campeão geral no masculino com Itajaí e Chapecó completando o pódio.
Já no feminino, Itajaí conquistou o título seguido pro Jaraguá do Sul e São José.
A Olesc prossegue a partir da próxima quinta-feira, 30, com o início oficial da etapa estadual que segue até o dia 8 de novembro.
