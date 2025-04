Brusque conquista oito medalhas de ouro no catarinense de Taekwondo e garante vaga para o nacional

A equipe da Associação Boa Forma Taekwondo Brusque participou, neste último fim de semana (25, 26 e 27), do Campeonato Catarinense de Taekwondo e conquistou oito medalhas de ouro. Essa foi a melhor participação brusquense na seletiva dos últimos anos.

O campeonato faz parte de uma seletiva estadual, onde o campeão de cada modalidade representou o estado de Santa Catarina no campeonato brasileiro de Taekwondo, que contou com a presença de mais de 800 atletas catarinenses.

Das oito medalhas brusquenses, três delas foram conquistadas por atletas beneficiados pelo programa Bolsa-Atleta do município, sendo eles, Marcos Everson Barbosa Quirino, Akemi Nomura Crespi e Lucas Germiniani Dalbosco.

A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Taekwondo (FCTKD) e

aconteceu nas dependências da instituição educacional SEST SENAT, no município de Itajaí.

Com esses resultados os atletas estão classificados para participar do Campeonato Brasileiro de Taekwondo na modalidade Kyorugui que acontecerá entre os dia 10 e 14 de setembro, em Aracaju, e do Campeonato Brasileiro de Taekwondo na modalidade Poomsae, que acontecerá nos dias 17, 18 19 de outubro, na cidade de São Paulo.

A próxima competição da Associação Boa Forma Taekwondo de Brusque será a Copa Regional Sul, nos dias 20, 21 e 22 de junho, em Jaraguá do Sul, com a participação de atletas dos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Confira os vencedores

Na Categoria Poomsae, cinco ouros, sendo:

Cadete 12 anos intermediário: Sophia Renata Pansera

Juvenil 16 anos Avançado 2: Akemi Nomura Crespi

Juvenil 14 anos Avançado 2: Lucas Germiniani Dalbosco

Sub30 Faixa preta: Marcos Everson Barbosa Quirino

Sub30 Faixa preta modalidade de dupla: Marcos Everson Barbosa Quirino e Maria Clara da cunha Pamplona

Na Categoria Kyorugui (luta), três ouros, sendo:

Master 1 – 67kg: Suseli Felipe

Master 5 – : Zenair fatima Barbosa

Master 5 acima de 80kg: Agenor Cachoeira Quirino

Leia também:

1. Motociclista que ia no sentido Brusque-Nova Trento fica ferido após ter frente “cortada”

2. Brusque prepara nova concessão do transporte coletivo sob expectativa de aumento da procura

3. Observatório Social de Brusque completa 14 anos de atividades

4. Brusque Basquete vence a Apab Blumenau na prorrogação pelo Brasileiro CBB

5. Trivale Cap: apostas de Brusque levam prêmio principal de R$ 200 mil

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: