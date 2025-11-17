Brusque conquista título estadual da Extra Liga SC de Handebol Sub-14

A equipe brusquense Brushand sagrou-se campeã estadual da Extra Liga Santa Catarina de Handebol Sub-14 de 2025. As finais ocorreram em Balneário Camboriú, no sábado, 15, e domingo, 16, reunindo os melhores times da temporada.

No sábado, Brusque enfrentou os municípios de Peritiba e Lauro Müller, garantindo vaga para a grande decisão como líder da chave 2. No domingo, 16, a disputa pelo título foi contra Blumenau, líder da chave 1. Repetindo o desempenho das fases regionais, Brusque dominou a partida do início ao fim e venceu por 27 a 20.

A edição deste ano da Liga SC reuniu 18 clubes de todo o estado, divididos em três fases ao longo da temporada. A campanha de Brusque foi marcada por regularidade: a equipe sofreu apenas uma derrota, ainda na primeira fase, diante do time de Jaraguá do Sul.

Com o bom desempenho regional, o time garantiu vaga nas finais da Extra Liga, sediadas em Balneário Camboriú, que também receberam as equipes de Itajaí, Blumenau, Peritiba, Lauro Müller e Campos Novos.

“Potência do handebol de base da nossa cidade”

O técnico Anderson Silva comemorou o resultado e destacou a superação da equipe. “A categoria é sub-14, mas nosso elenco de 16 atletas foi formado por 11 jogadores sub-12. O resultado mostra a potência do handebol de base da nossa cidade. Meninos pequenos dando conta de jogar em categorias acima”, afirmou.

O treinador também elogiou o desempenho individual de dois destaques da final. Daniel Jorge da Costa Ramos marcou 15 gols contra Blumenau, enquanto o goleiro Carlos Eduardo se destacou com grandes defesas. Ambos são alunos da Escola Feliciano Pires e foram convocados para a Seleção Catarinense neste ano.

A temporada ainda não terminou para Brusque. O time disputará, entre os dias 28 e 30 de novembro, o título estadual da categoria Sub-12 em Luzerna e também participará da Extra Liga SC Sub-16.

Modalidade já consolidada no município, o handebol brusquense vem colecionando títulos regionais e estaduais nos últimos anos.

“Esses meninos levam o nome da nossa cidade para todos os cantos do estado. Em 2025, começamos também a participar de competições em nível nacional”, destacou o professor.