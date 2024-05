Há quase um mês, em 23 de abril de 2024, estava escrito nesta coluna:

“Para o momento, vale diminuir a pressão e ter uma tolerância com elenco e comissão técnica. As seis primeiras rodadas não facilitam em nada, com adversários do nível de Coritiba, Goiás, Sport e Santos.”

As expectativas já eram baixas, mas…

O Brusque conseguiu ir até pior. Não necessariamente pela sequência sem vitórias, porque a tabela era dificílima. Mas o time só decaiu desde a estreia diante do Mirassol. Fez um bom jogo ainda contra o Coritiba e, a partir do Goiás, o rendimento foi ladeira abaixo. Pouco se tira de positivo.

O ataque, fraco ao longo de todo o ano, não teve melhora. A defesa, antes sólida, se fragilizou. Em seis jogos de Série B, levou 12 gols.

Não se esperava vencer e nem pontuar contra Sport e Santos fora de casa. Mas o Brusque foi completamente trucidado, sem resistência significativa, especialmente pelo Santos. Após o gol de Weslley Patati, a partida se desenvolveu em ritmo de treino. Faltou absolutamente tudo. É normal o Brusque perder para o Peixe. Levar 1 a 0, 2 a 0, 3 a 1, são hipóteses dentro do aceitável. Levou 4 a 0, sem ver a cor da bola, após já ter sido amassado pelo Sport na semana anterior. E foi pouco. O Santos não fez oito porque não quis, tirou o pé no segundo tempo.

E no jogo contra o Operário-PR, que era o mais “ganhável”, o Brusque teve outra atuação sofrível. Só não perdeu porque o VAR foi procurar uma falta sobre Diego Tavares semanas antes do gol do Fantasma.

Por isso Luizinho Lopes não é mais técnico do Brusque. Ele já havia tentado de tudo. Mudou escalações, mudou formas de atacar, de se defender, tentou adaptações. Só não fez mágica. Mas nada surtia o efeito desejado após a derrota para o Goiás. Não havia nada mais além de lampejos, cada vez mais raros. Nada além de lamentar derrotas para Coritiba e Atlético-GO que talvez merecessem terminar de outra forma.

Luizinho Lopes superou momentos importantes de crise na Série C e no Campeonato Catarinense. Mas na Série B, o elenco parece ter se tornado obsoleto, e os reforços não têm acrescentado em qualidade de forma significativa. Em meio à sequência insana da tabela e à pressão da torcida, seu ciclo foi encerrado.

É muito injusto tratá-lo como menor por ter perdido as finais do Catarinense e da Série C. Ele cumpriu, afinal, todas as principais missões que lhe foram dadas, como ele mesmo gosta de dizer. Faltou um título maior para coroá-lo, verdade, mas isto não o tira de um lugar ilustre na história do clube. Merece todo o sucesso possível na sequência da carreira.

E agora?

Luizinho Lopes sai, chega Luizinho Vieira. O treinador havia chegado ao Amazonas na reta final do Brasileiro Série C e foi campeão em cima do Brusque, mas foi demitido logo antes da Série B. Não resistiu à final do estadual (perdida para o Manaus) e à eliminação para o Remo na Copa Verde.

O novo técnico quase não tem experiência em divisões acima da Série C. Foi interino no Criciúma nas três rodadas finais da Série A de 2014, foi efetivado para 2015, mas não chegou até a Série B. Voltou a comandar o Tigre como interino na 30ª rodada daquele ano, numa derrota diante do Bragantino.

A missão com o Brusque não pode ser outra: evitar o rebaixamento. Até aqui, sob Luizinho Lopes, o elenco se mostrou um pouco mais limitado do que o das edições da Série B de 2021 e 2022. Será necessário um excelente trabalho de Luizinho Vieira.

Renaux

O Carlos Renaux estreia às 15h deste domingo, 26, na Série B do Catarinense. O adversário é o Atlético Catarinense, que agora é de Criciúma, no estádio Mário Balsini. Será uma competição dificílima, com times tradicionais e fortes.

