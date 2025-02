Brusque contará com duas novas equipes de saúde e PA Santa Terezinha receberá novo aparelho de Raio-X

Em Brasília, uma comitiva de Brusque, liderada pelo vice-prefeito Deco Batisti, garantiu o cadastramento de duas novas equipes de saúde além de um novo aparelho de Raio-X para o Pronto Atendimento do bairro Santa Terezinha. Segundo a prefeitura, a visita inclui uma série de agendas com ministérios e deputados federais, focadas na captação de recursos e na articulação de melhorias para o município.

De acordo com Deco, a viagem tem sido produtiva e o objetivo principal é buscar investimentos.

“Viemos para trabalhar e buscar investimentos, não apenas para cumprir visitas protocolares. Nesta quarta-feira, 12, temos uma agenda intensa no Congresso, no Senado e reuniões com o Ministério das Cidades e a Agência Nacional de Mineração, visando novas emendas e recursos para a cidade”, destacou o vice-prefeito.

Na área da saúde, a secretária Thayse Rosa, que integra a comitiva, também ressaltou os avanços conquistados em reuniões com técnicos do Ministério da Saúde. Entre os principais temas discutidos, a migração do Pronto Atendimento para o modelo de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foi um dos destaques.

“Conversamos com a secretaria de Atenção Especializada e a secretaria de Atenção Primária sobre a ampliação das nossas equipes de saúde da família, incluindo a inserção de novos profissionais para a saúde bucal. Reafirmamos o compromisso da gestão com a construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Thomaz Coelho e revisamos as contas do Fundo Municipal de Saúde para garantir que estamos alinhados com as diretrizes federais”, explicou Thayse.

A missão da comitiva segue até quinta-feira, 13, com novas reuniões programadas no Ministério das Cidades, além de outras articulações estratégicas.

Além de Deco e Thayse, também integram o grupo o secretário de Convênios, Parcerias e Concessões, José Henrique Nascimento, e o chefe de Relações Comunitárias do vice-prefeito, José Carlos Paulini.

