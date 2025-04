Brusque contrata atacante campeão paranaense para a Série C

O Brusque contratou o atacante Álvaro para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, anunciado nesta quarta-feira, 9, estava no Operário-PR, clube pelo qual foi campeão paranaense de 2025. Seu contrato com o quadricolor é vigente até o fim da Série C.



Pelo Operário-PR, Álvaro fez 13 jogos, sendo 12 pelo Campeonato Paranaense e outro pela Copa do Brasil. Anotou duas assistências e foi titular em duas partidas do estadual, saindo do banco de reservas nas demais. Sua última partida foi em 12 de março, na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense pela Copa do Brasil.

O atacante de 27 anos tem passagens recentes por Ituano, Caxias, América-RN, Ceará, Al Khor-CAT e Água Santa. Ficou mais tempo no Náutico, de 2019 a 2022.

Pelo Caxias, em 2024, marcou 10 gols em 28 partidas, sendo três pelo Campeonato Gaúcho, um pela Copa do Brasil e seis no Brasileiro Série C.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: