Brusque contrata atacante equatoriano com passagens pelo futebol da Austrália e dos Estados Unidos

O atacante equatoriano Néicer Acosta, de 22 anos, foi anunciado como nova contratação do Brusque Futebol Clube nesta sexta-feira, 28. Néicer chega ao futebol brasileiro para sua primeira experiência no país.

Seu último clube foi o Brisbane Roar, da primeira divisão da Austrália. Além disso, acumula passagens pelo Orlando City, da MLS, e pelo Independiente del Valle, e foi convocado para as seleções de base do Equador.

O atleta já está integrado ao elenco e treinando com o time. Seu contrato é definitivo, com vínculo até o final do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: