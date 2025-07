Brusque contrata destaque da Copa São Paulo pelo Criciúma

O Brusque contratou o atacante Adrianinho, do Criciúma, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador já estava na cidade nos últimos dias e foi visto nas arquibancadas do Augusto Bauer neste domingo, 20, na derrota brusquense por 2 a 1 para o Retrô. No Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele já aparece com a camisa do quadricolor e teve publicada, no fim da tarde desta terça-feira, 22, a rescisão de seu vínculo com o Tigre.

Adrianinho se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, atuando pelo Sub-20 do Tigre. Em oito jogos, marcou três gols, sobre Rio Branco-ES, Mirassol-SP e Ferroviária-SP. Também anotou uma assistência na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo.

Na primeira parte da temporada, o atacante esteve emprestado ao Noroeste, para a disputa do Campeonato Paulista. Atuou em seis partidas, saindo do banco em cinco oportunidades. Voltou ao Criciúma e fez parte do plantel que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, mas entrou em campo apenas na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, em 26 de maio.

Natural de Boa Vista (RR), Adrianinho estreou em campeonatos profissionais no São Raimundo-RR. Também passou pela base do Cruzeiro. Antes dos 15 anos, esteve em clubes do Rio de Janeiro, como o Flamengo e o Barra da Tijuca.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: