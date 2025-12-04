Brusque contrata jovem zagueiro para 2026

O Brusque anunciou na manhã desta quinta-feira, 4, o pré-contrato do zagueiro Ryan Santos, que chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e Série C.

Ryan tem 21 anos e chega ao clube quadricolor em deinitivo. Ele esteve nas categorias de base no Athletic (MG) e no Operário (PR). No time paranaense, chegou a fazer duas partidas na Série B deste ano.

Ryan ainda vai chegar a Brusque para realizar exames e assinar de contrato com o Brusque. Ele é o sexto jogador contratado pela equipe para 2026, além do meio-campista João Pedro, os laterais Raimar e João Felix, o zagueiro Salas e o volante Gazão.

