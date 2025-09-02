O Brusque contratou o lateral-direito Danielzinho e o centroavante Douglas Oliveira, que defenderam o São José-RS na Série D do Campeonato Brasileiro. A dupla chega com contrato até o fim do ano e já integra o elenco, realizando treinamentos nesta terça-feira, 2.

Com a janela de transferências da CBF se encerrando nesta terça-feira, 2, eles devem ter seus vínculos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) até as 23h59 para a regularização no Brasileiro Série C. No caso da Copa Santa Catarina, o prazo final para as publicações no BID e na Ficha de Inscrição de Atletas termina apenas em 17 de outubro.

Danielzinho tem 24 anos e joga como lateral-direito, mas também pode atuar como ponta. Jogava pelo São José-RS desde 2024, chegando para disputar a Série C do Brasileiro. Foi titular da equipe e, neste ano, fez 28 jogos. Acumula passagens recentes por Rio Preto-SP, Vitória-PE e Penapolense-SP.

Douglas Oliveira tem 30 anos, e também estava no São José-RS desde 2024, chegando para a disputa da Copa FGF. Marcou três gols e duas assistências em 29 jogos em 2025, além de ter marcado cinco gols em 2024.

Entre 2020 e 2024, Douglas Oliveira atuou no futebol japonês, defendendo o Consadole Sapporo na primeira divisão do país de 2020 a 2022. Em 2023, por empréstimo, jogou a terceira divisão japonesa pelo Iwate Grulla Morioka.

