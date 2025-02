O Brusque contratou o lateral-esquerdo Ítalo, de 24 anos, para a sequência da temporada. O jogador estava disputando o Campeonato Carioca pelo Bangu e teve seu vínculo com o quadricolor publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira, 27. Ele foi formado pelo Flamengo.

Ítalo fez nove jogos pelo Bangu, lanterna rebaixado no Campeonato Carioca. O lateral fez uma assistência, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu.

A formação foi feita no Flamengo, jogando competições de base nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Em 2020 e 2021, chegou a ser relacionado para partidas do Carioca, da Copa do Brasil e do Brasileirão.

De 2022 a 2023, jogou no time B do New England Revolution, dos Estados Unidos. Fez 38 partidas na MLS Next Pro, a liga de aspirantes da Major League Soccer), principal liga do país. Anotou um gol e três assistências pelo clube estadunidense. Não há registros de que tenha jogado em 2024.

Até a publicação desta matéria, Ítalo não constava na ficha de inscrição do Catarinense, mas já estava no BID da CBF. O prazo para inscrição de jogadores no campeonato estadual termina nesta sexta-feira, 28.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: