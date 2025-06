O Brusque oficializou, nesta terça-feira, 10, a contratação do lateral Caio Gomes para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 22 anos, o jogador vem do Chornomorets Odessa, da Ucrânia.

Caio Gomes foi formado nas categorias de base de clubes paranaenses, como São Joseense, Londrina e Paraná. Em 2023 e 2024, seus primeiro anos como profissional, jogou por São Joseense e Paranavaí. Pode atuar como lateral nos dois lados do campo, e também mais avançado, como meia ou ponta.

Pelo Chornomorets, Caio Gomes atuou em 19 partidas do Campeonato Ucraniano e uma da Copa da Ucrânia, alternando partidas como titular e reserva. A equipe foi rebaixada na lanterna da competição.

Seu último jogo foi em 6 de março, na derrota por 3 a 1 para o Polissya, pela 21ª rodada. Foi relacionado pela última vez em 20 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Veres, na 25ª rodada, e ficou de fora dos cinco jogos restantes.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: