Brusque contrata lentamente

A saída de Pedro Costa da gerência de futebol do Brusque, anunciada nesta semana, dá um pouco de preparação neste momento de remontagem do plantel quadricolor para a temporada 2026.

Era ele que estava fazendo as negociações de atletas e planejando o que iria ser feito. Inclusive, no sábado passado, conversamos sobre todo esse processo. Chega segunda-feira, e ele é anunciado no Avaí, que tem uma dura missão de montar um time bom com orçamento bem reduzido, que é meta do novo presidente para consertar o rombo enorme deixado pelo atual mandatário do clube.

Falta menos de um mês para a estreia do campeonato, e o time precisa ainda de muita gente. Falta zagueiro, jogador de meio e atacante com status de titular. O pouco tempo que resta até a estreia já compromete bastante a preparação do técnico Higo Magalhães, ainda que ele não venha a admitir. No fim, todo esse tempo de pré-temporada pouco vai servir, o que seria uma diferença para Criciúma, Avaí e Chapecoense, que ainda estão com seus planteis em férias.

A situação preocupa bastante a essa altura do mês. Já era pro plantel estar pronto e treinando a sua formação ideal.

Carlos Renaux

O Vovô anunciou duas contratações ontem: uma é do meia-volante Almer Salas, que jogou a Copa Santa Catarina pela Chapecoense, inclusive enfrentando o Brusque, e que passou pelo futebol gaúcho. O outro reforço me chama atenção: o atacante Erverson Luis, de 27 anos, fez apenas seis jogos em toda a temporada 2025, sendo o último jogo em março, no campeonato paraense pela equipe do Cametá. Gostaria de saber como justificar a contratação de um jogador que fez tão poucos jogos e está tanto tempo sem entrar em campo. Falta referência.

Vôlei

Por causa do ciclone que causou uma confusão na malha aérea em todo o país, o jogo do Abel Moda Vôlei contra o Sesi Bauru, pela Superliga B Feminina, marcado para amanhã, foi cancelado, uma vez que o time paulista não conseguiu chegar em Santa Catarina. A partida será remarcada para 2026. O time brusquense faz o último jogo do ano na próxima sexta-feira, contra o Londrina, fora de casa. Já são duas vitórias em dois jogos na competição.

Eleição

Na próxima semana tem eleição da diretoria do Brusque Futebol Clube, que mesmo hoje tendo sua operação do futebol funcionando com a SAF, a diretoria associativa continuará existindo, até com o objetivo de fiscalizar a obediência do contrato firmado no começo do ano.