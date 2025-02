Brusque contrata mais dois estrangeiros e um brasileiro

O Brusque contratou mais três jogadores para a sequência da temporada: o atacante equatoriano Néicer Acosta, o lateral-direito chileno Simón Contreras e o zagueiro brasileiro Thiago Freitas. O trio está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Acosta chega com contrato até o fim da Série C. Foi revelado pelo Independiente del Valle, com passagem pela base do Orlando City-EUA, pelo Guayaquil City-EQU e pelo Brisbane Roar, da principal liga da Austrália. Também atuou nas seleções de base do Equador.

O atleta já está integrado e treinando com o elenco, o contrato é em definitivo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C 2025.

Contreras foi formado nas categorias de base da Universidad de Chile, onde também estreou como profissional. O lateral de 22 anos também jogou pelo Magallanes e esteve no O’Higgins em 2024.

Esta é sua primeira experiência fora do Chile, com contrato até o fim da Série C.

Thiago Freitas passou pelas bases do Primavera-SP, do Goiás e do Vilafranquense. Quando a SAD do Vilafranquense se tornou AVS, o zagueiro permaneceu no clube. Na temporada 2024-25, esteve emprestado ao Differdange, de Luxemburgo. Chega por empréstimo do AVS, clube cujos donos são os mesmos da SAF do Brusque.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: