Brusque contrata mais um atacante para a Série C

O Brusque contratou o atacante Vinni Faria para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seu último clube foi o Cianorte, com o qual chegou às quartas de final do Campeonato Paranaense. Seu vínculo com o quadricolor foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira, 11.

Vinni Faria foi titular nas 11 partidas que disputou pelo Cianorte em 2025, todas pelo estadual. Fez dois gols e duas assistências no período. Balançou as redes contra o FC Cascavel, na estreia com vitória por 2 a 1, e na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, em 2 de fevereiro.

O atacante de 25 anos teve também passagem pelo Sport em 2024, por empréstimo. No Paranaense de 2024, pelo Cianorte, fez quatro gols em nove jogos.

Também acumula passagens por Camboriú, Ituano e pelas divisões inferiores do Japão, em clubes como Suzuka Point Getters e Ryukyu Okinawa. No início da carreira, passou por Flamengo de Guarulhos-SP, Nacional-SP e Maringá.

Vinni Faria é o quarto reforço do Brusque nos últimos cinco dias. O volante Alex Paulino, o atacante Álvaro e o zagueiro Roberto foram outras contratações mais recentes.

