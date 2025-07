Brusque contrata treinador ex-Cuiabá para a sequência da Série C

O Brusque contratou o técnico Bernardo Franco para substituir Filipe Gouveia e dar sequência à campanha da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 39 anos, o novo treinador terá, no quadricolor, apenas seu segundo trabalho à frente de um time principal. O auxiliar-técnico Marcos Skavinski (conhecido como Marcão na sua carreira de zagueiro) acompanha o novo comandante.

Bernardo Franco trabalhou com o gerente de futebol do Brusque, Pedro Costa, no Athletico. O dirigente foi supervisor das categorias de base e supervisor de logística do clube paranaense entre 2019 e 2022. Em 2019, Franco comandava o Sub-15 do Athletico e, posteriormente, foi treinador do time Sub-20 e auxiliar-técnico do time principal.

O novo treinador do Brusque foi auxiliar-técnico do Cuiabá quando o time matogrossense era treinado por António Oliveira, e trabalhou com o português também em sua breve passagem pelo Corinthians.

Em 2024, Bernardo Franco foi contratado pelo Cuiabá, após o pedido de demissão de Petit. Agora como técnico da equipe, nas 15 últimas rodadas da Série A, não evitou o rebaixamento, com duas vitórias, seis empates e sete derrotas no Campeonato Brasileiro.

Franco foi mantido para a temporada 2025. Acumulou três vitórias e três empates, mas foi demitido após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Porto Velho-RO, nos pênaltis.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 19h30 de segunda-feira, 14, enfrentando o Maringá no estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C. No momento, é o 11º colocado, com 15 pontos, a um do G-8.

