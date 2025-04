Brusque contrata zagueiro ex-Avaí para a Série C

O Brusque contratou o zagueiro Roberto, ex-Avaí, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seu último clube foi a Inter de Limeira-SP, com o qual foi rebaixado no Campeonato Paulista. Seu vínculo com o quadricolor foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite desta quinta-feira, 10.

Roberto foi titular nas sete primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Levou dois cartões amarelos e, na sétima rodada, foi expulso com dupla advertência na derrota para a Portuguesa. Voltou a campo nove dias depois, contra o Velo Clube, e figurou no banco na partida contra o Vila Nova, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O zagueiro de 26 anos foi formado no Internacional, com passagens por CRB e Paraná. Em 2023 e 2024, defendeu o Avaí, com 42 jogos pelo clube.

