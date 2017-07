Brusque Conventions & Visitors Bureau funcionará ao lado do pavilhão da Fenarreco

O Brusque Conventions & Visitors Bureau passará a funcionar, em breve, no prédio ao lado do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, onde fica a Polícia Militar durante as edições da Fenarreco. A mudança forçada aconteceu porque a prefeitura demoliu o prédio da antiga Banca Jardim, na praça Barão de Schneeburg.

A entidade privada, mas sem fins lucrativos, operava no prédio que ficava na praça até o dia 30 de junho, quando a Prefeitura de Brusque demoliu a estrutura para realizar uma revitalização do espaço público, sem aviso à população.

O presidente do Brusque Conventions, Ademir Pereira, avalia que não haverá prejuízo para a entidade com a mudança, pois ela já funcionou neste mesmo espaço até recentemente. Para ele, não há necessidade estar “tão no Centro”.

Segundo Pereira, o prefeito Jonas Paegle se comprometeu de antemão a ceder o espaço no pavilhão. “Quando foi retirado de lá [o prédio], houve uma promessa de levar para esse local”.

A prefeitura havia notificado a entidade com antecedência de que demoliria o prédio da antiga banca. Mas, segundo Pereira, a demolição no dia 30 acabou sendo uma surpresa. Ele estava viajando e não sabia a data exata que a ação do poder público seria realizada.

“A coisa foi complicada porque não sabíamos a época da demolição”, afirma o presidente do Brusque Conventions. “Mas está tudo certo, tudo nota mil, não temos nada a reclamar”, completa.

Os móveis pertencentes à entidade foram recolhidos pela prefeitura e guardados na Secretaria de Obras. De acordo com Pereira, ele esteve no local e o mobiliário está bem conservado.

Com a mudança, um posto de informações turísticas também deve ser instalado ao lado. Na visão de Pereira, voltar ao lugar antigo trará benefícios para o Brusque Conventions porque a Secretaria de Turismo fica próxima, dentro do pavilhão.