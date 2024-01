O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil será realizado às 15h desta terça-feira, 30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). O Brusque está no pote C e pode enfrentar uma das 10 equipes do pote G. A previsão é que a competição comece em 21 de fevereiro; são 92 clubes ao todo, sendo que 12 começam já na terceira fase.

A maioria dos possíveis adversários do quadricolor está na Série D do Campeonato Brasileiro. Há também clubes sem divisão nacional. Quem se destaca é o Athletic, clube do interior mineiro, que joga a Série C em 2024.

Há 50% de possibilidade de o Brusque viajar para estados onde jamais jogou em seus 37 anos de história: Espírito Santo, Piauí, Roraima, Rondônia ou Mato Grosso do Sul. O quadricolor jamais enfrentou nenhuma das equipes do Pote G.

Esta é a nona participação do Brusque na Copa do Brasil. O clube recebe, pela participação, R$ 1,25 milhão, com abatimento de 15% na fonte. Já disputou a competição em 1993, 2011, de 2017 a 2021 e em 2023. A melhor campanha foi feita em 2020, quando venceu Sport, Remo e Brasil de Pelotas, sendo eliminado na quarta fase pelo Ceará.

O quadricolor também passou de fase em 2017: venceu o Remo no Augusto Bauer e foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. Em 2023, bateu o Marília-SP, mas caiu diante do CSA em Maceió.

Confira abaixo quem o Brusque pode enfrentar na Copa do Brasil em 2024: Athletic-MG, Costa Rica-MS, GAS-RR, Itabaiana-SE, Ji-Paraná-RO, Maranhão, Murici-AL, Nova Venécia-ES, River-PI e Villa Nova-MG.



Athletic-MG

O clube de São João Del Rei (MG) Conseguiu o acesso na Série D do ano passado e vai disputar o Brasileiro Série C. Jogou duas partidas em 2024: 2 a 1 sobre o Ipatinga, em casa, e 1 a 1 contra o Cruzeiro, ambas pelo Campeonato Mineiro.

Outra participação: 2023 (primeira fase)



Costa Rica-MS

Nas primeiras partidas de 2024, o atual campeão sul-mato-grossense venceu o Náutico por 3 a 1 e a Portuguesa por 2 a 0, pelo estadual. Joga a Série D e a Copa Verde nesta temporada.

Outra participação: 2022 (primeira fase)



GAS-RR

O Grêmio Atlético Sampaio (GAS) foi vice-campeão estadual em 2023. Ainda não teve jogos oficiais neste ano e está sem divisão nacional. Esta será sua primeira participação na Copa do Brasil.



Itabaiana-SE

Campeão sergipano em 2023, começou mal 2024. Tem três derrotas por 2 a 0 no estadual, diante de Carmópolis, Olímpico e Sergipe. Em 2024, também disputa a Copa do Nordeste e o Brasileiro Série D.

Outras participações: 1998, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 (todas na primeira fase)



Ji-Paraná-RO

O vice-campeão rondoniense está sem divisão nacional em 2024. O campeonato estadual começa só em fevereiro, e a equipe ainda não entrou em campo nesta temporada.

Outras participações: 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2013

Melhor campanha: 2000 (segunda fase)



Maranhão

Atual campeão maranhense, o MAC já tem cinco jogos em 2024, com quatro vitórias e um empate pelo estadual. No clássico contra o Sampaio Corrêa, neste domingo, 28, aplicou 3 a 0, com gols de Vander, Adeílson Maranhão e Ronald Camarão. Tem pela frente também a Copa do Nordeste e o Brasileiro Série D. Em 2023, quase subiu para a Série C, eliminado nos pênaltis pelo Ferroviário-CE no jogo do acesso.

Outras participações: 1994, 1995, 1996, 2000, 2004, 2008, 2014

Melhor campanha: 2000 (terceira fase)



Murici-AL

Não tem divisão nacional em 2024. Venceu o CSE por 2 a 1 e perdeu para o CRB por 1 a 0, pelo estadual. Também disputa a Copa Alagoas, estreando nesta quarta-feira, 31, contra o CSE.

Outras participações: 2011, 2015, 2017

Melhor campanha: 2017 (terceira fase)



Nova Venécia-ES

Atual campeão capixaba, não disputa o Campeonato Brasileiro em 2024. Neste ano, venceu o Rio Branco de Venda Nova (1 a 0) e o empatou com o Estrela do Norte (2 a 2) e o Vitória-ES (0 a 0).

Outra participação: 2022 (segunda fase)



River-PI

Foi campeão estadual em 2023. Está com 100% de aproveitamento no Piauiense, vencendo Picos (3 a 0), Altos (3 a 0) e 4 de Julho (1 a 0). Também disputa a Copa do Nordeste e o Brasileiro Série D em 2024.

No elenco, estão dois jogadores ex-Brusque: o lateral-direito Vivico e o atacante Crislan.

Outras participações: 1990, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020

Melhor campanha: 2008, 2016, 2020 (segunda fase)

Villa Nova-MG

Tem uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro e uma vitória por 2 a 0 sobre o Itabirito pelo Campeonato Mineiro. Também está na Série D.

Outras participações: 1998, 1999, 2001, 2007, 2014, 2015

Melhor campanha: 2007 (segunda fase)

