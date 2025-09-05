O Brusque volta a disputar uma Copa Santa Catarina seis anos após sua última participação — que terminou com o quinto título em disputa de pênaltis contra o Marcílio Dias, em Itajaí. Desde então, o quadricolor não precisou da competição, porque conseguia a vaga para a Copa do Brasil sendo finalista do Campeonato Catarinense. Quando não conseguiu, em 2021, não quis acumular calendário com o Brasileiro Série B.

A situação de 2025 é inédita. O Brusque precisa da vaga na Copa do Brasil, vai jogar a Copa Santa Catarina, mas a prioridade é outra, e óbvia: a segunda fase do Brasileiro Série C, com foco total na luta pelo acesso.

Pelas próximas semanas, o fim de semana será de Série C; e o meio, de Copa SC, que, naturalmente, virou uma competição de segundo plano. As escalações terão os jogadores menos utilizados no Brasileiro, atletas que precisem de ritmo de jogo e até um ou outro destaque da base.

Na semana que antecede a copa estadual, a diretoria ainda definia, por exemplo, como seria a presença da comissão técnica de Bernardo Franco. Afinal, o calendário prevê uma mistura de competições, com quatro jogos consecutivos fora de casa, entre Campinas (SP), Concórdia e Chapecó. Logo depois, o Brusque terá quatro partidas consecutivas em casa, com Guarani, Concórdia, Ponte Preta e Chapecoense.

E desta forma, com outras prioridades na mesa, o quadricolor tentará chegar longe em sua 14ª participação na Copa SC. Um novo troféu traria o desempate em títulos com o Joinville e uma vaga à Copa do Brasil, competição da qual o quadricolor jogou oito das últimas nove edições.



Brusque Futebol Clube

Brusque

Fundação: 12 de outubro de 1987

Estádio: Augusto Bauer (particular – Carlos Renaux)

Gerente da SAF: Pedro Costa

Técnico: Bernardo Franco

Títulos: 1 Brasileiro Série D (2019), 2 Catarinense (1992 e 2022), 2 Recopa Catarinense (2020 e 2023), 5 Copa SC (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019), 3 Catarinense Série B (1997, 2008 e 2015).

Material esportivo: Finta

Catarinense 2025: 6º

Campeonato Brasileiro 2025: Série C (segunda fase – em andamento)

Copa SC 2024: não disputou

Brusque na Copa SC

13 participações (1990-1993, 1996, 2008-2011, 2013, 2017-2019)

186 jogos

82 vitórias

46 empates

58 derrotas

266 gols marcados

211 gols sofridos

5x campeão (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019)

3x vice-campeão (1990, 2011 e 2017)

Escolha um clube

Grupo A



Grupo B



Grupo C

Grupo D

Página inicial do guia

Foto: Entre acesso à Série B e vaga na Copa do Brasil, quadricolor prioriza a primeira opção | Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

