O Brusque volta a disputar uma Copa Santa Catarina seis anos após sua última participação — que terminou com o quinto título em disputa de pênaltis contra o Marcílio Dias, em Itajaí. Desde então, o quadricolor não precisou da competição, porque conseguia a vaga para a Copa do Brasil sendo finalista do Campeonato Catarinense. Quando não conseguiu, em 2021, não quis acumular calendário com o Brasileiro Série B.
A situação de 2025 é inédita. O Brusque precisa da vaga na Copa do Brasil, vai jogar a Copa Santa Catarina, mas a prioridade é outra, e óbvia: a segunda fase do Brasileiro Série C, com foco total na luta pelo acesso.
Pelas próximas semanas, o fim de semana será de Série C; e o meio, de Copa SC, que, naturalmente, virou uma competição de segundo plano. As escalações terão os jogadores menos utilizados no Brasileiro, atletas que precisem de ritmo de jogo e até um ou outro destaque da base.
Na semana que antecede a copa estadual, a diretoria ainda definia, por exemplo, como seria a presença da comissão técnica de Bernardo Franco. Afinal, o calendário prevê uma mistura de competições, com quatro jogos consecutivos fora de casa, entre Campinas (SP), Concórdia e Chapecó. Logo depois, o Brusque terá quatro partidas consecutivas em casa, com Guarani, Concórdia, Ponte Preta e Chapecoense.
E desta forma, com outras prioridades na mesa, o quadricolor tentará chegar longe em sua 14ª participação na Copa SC. Um novo troféu traria o desempate em títulos com o Joinville e uma vaga à Copa do Brasil, competição da qual o quadricolor jogou oito das últimas nove edições.
Brusque Futebol Clube
Brusque
Fundação: 12 de outubro de 1987
Estádio: Augusto Bauer (particular – Carlos Renaux)
Gerente da SAF: Pedro Costa
Técnico: Bernardo Franco
Títulos: 1 Brasileiro Série D (2019), 2 Catarinense (1992 e 2022), 2 Recopa Catarinense (2020 e 2023), 5 Copa SC (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019), 3 Catarinense Série B (1997, 2008 e 2015).
Material esportivo: Finta
Catarinense 2025: 6º
Campeonato Brasileiro 2025: Série C (segunda fase – em andamento)
Copa SC 2024: não disputou
Brusque na Copa SC
13 participações (1990-1993, 1996, 2008-2011, 2013, 2017-2019)
186 jogos
82 vitórias
46 empates
58 derrotas
266 gols marcados
211 gols sofridos
5x campeão (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019)
3x vice-campeão (1990, 2011 e 2017)
Foto: Entre acesso à Série B e vaga na Copa do Brasil, quadricolor prioriza a primeira opção | Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC
